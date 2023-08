L’accessibilité en cause à un an des Jeux paralympiques

Paris est entré lundi dans la dernière ligne droite de l'organisation de ses premiers Jeux paralympiques, avec encore de grands chantiers entre accessibilité et reconnaissance sportive.

À 365 jours de la cérémonie d'ouverture entre les Champs-Elysées et la Place de la Concorde, Andrew Parsons, président du Comité international paralympique ( CIP ) évoque déjà des Jeux spectaculaires .

Le sport paralympique est plus fort que jamais , dit-il, il y aura une combinaison fantastique entre Paris, une des plus belles villes de la planète et des sites proches de lieux emblématiques . Mais aussi un retour de la foule , après des Jeux d'été de Tokyo et d'hiver à Pékin, marqués par la COVID-19.

Pour leur grande première dans la capitale, les Jeux paralympiques de Paris (28 août au 8 septembre) bénéficieront de sites de compétitions, comme l'Esplanade des Invalides ou la Tour Eiffel, communs aux Jeux olympiques.

Les images seront inoubliables, les émotions sportives intenses. Nous serons fiers de nos médailles. Fiers d'avoir rendu le pays plus accessible et plus inclusif , a affirmé lundi le président français Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter).

Les organisateurs ont répété que les deux événements se complétaient dans un unique projet, avec une même identité ou une seule équipe de France.

Une course à obstacles ?

Si la ville lumière sera avant tout le théâtre des performances de 4400 athlètes pendant 10 jours, les projecteurs seront aussi braqués sur les grands chantiers parisiens autour du handicap et l'accessibilité.

On vit encore dans une société discriminante (...) l'État, la région, la ville, n'ont jamais autant investi mais on est très loin des résultats que l'on attend en tant qu'usager , a déclaré lors d'une conférence de presse lundi Michael Jeremiasz, quadruple médaillé paralympique en tennis fauteuil et chef de mission pour Paris 2024, et alors que 12 millions de Français se trouvent en situation de handicap.

Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'Ile-de-France Mobilités, promet que 100% des sites seront accessibles pendant les Jeux grâce à l'amélioration des réseaux de trains, bus et taxis mais aussi par la mise en place de navettes.

Lundi, l'association APF France Handicap a alerté de son côté, dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, sur la situation critique dans les transports aériens pour les personnes à mobilité réduite , évoquant de graves dysfonctionnements concernant notamment l'accueil dans les aéroports ou la prise en charge des appareils d'aide à la mobilité comme les fauteuils roulants.

Elle propose la mise en place d'un groupe de travail afin de remédier à ces situations inacceptables .

En réaction à cette lettre, nous avons décidé de créer un comité consultatif des parties prenantes pour les Jeux paralympiques, nous allons réunir tous les acteurs une fois par mois , a commenté le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, interrogé en marge d'un déplacement sur l'accessibilité au Stade de France.

Pour l'accueil dans les hôtels, un recensement plus précis des chambres accessibles sera effectué en début d'année prochaine et les établissements seront sensibilisés.

Le Comité paralympique et sportif français ( CPSF ) espère utiliser la dynamique des Jeux pour augmenter le nombre de clubs dits inclusifs , avec un objectif de 3.000 supplémentaires d'ici fin 2024.

C'est important que le changement ne s'arrête pas après la cérémonie de clôture. Il n'y a aucun événement sur cette planète qui peut résoudre tous les problèmes, mais ce sera un catalyseur.

Vers un succès populaire ?

De son côté, la mairesse de Paris Anne Hidalgo s'attend à un choc culturel qui va permettre de progresser. La réussite passera aussi par la capacité à attirer le public.

Alors que 2,7 millions de billets avaient été vendus à Londres en 2012, lors des derniers Jeux paralympiques en Europe, 2,8 millions seront mis en vente à Paris à partir du 9 octobre.

Loin des polémiques autour des prix et de l'accès aux sites des JO, la billetterie des para se voudra plus accessible avec des entrées dès 15 euros. Nous souhaitons vendre chacun d'eux , assure Andrew Parsons.

On va donner envie aux Français de soutenir les athlètes français afin d'atteindre le Top 5 du tableau des médailles, a de son côté déclaré Tony Estanguet, président du comité d'organisation.

Il reste désormais un an pour développer les outils pédagogiques et initier le public, pas toujours connaisseur, au vocabulaire paralympique. Un an également pour finaliser la cérémonie d'ouverture que le directeur artistique Thomas Jolly souhaite en accord avec des Jeux joyeusement militants et qui s'appuiera sur la mise en avant des singularités.