Comment expliquer l’émergence du Canada dans les épreuves de lancers?

Que ce soit au marteau, au disque ou au javelot, le Canada n’avait jamais remporté de médaille d’or dans une épreuve de lancer avant cette année. Ni chez les femmes, ni chez les hommes. Ni aux Olympiques, ni aux mondiaux. C’était avant l’arrivée sur scène d’une nouvelle génération de lanceurs.

Ethan Katzberg et Camryn Rogers ont défoncé ce plafond de verre la semaine dernière à Budapest, en devenant champion du monde au lancer du marteau. Avant cette année, la Pologne était le seul pays à avoir réussi le doublé homme-femme dans cette discipline de tradition surtout européenne.

Tout ça a commencé lors des qualifications, Ethan (Katzberg) est arrivé et il a propulsé un lancer au-dessus de 80 mètres. Le premier lancer de 80 mètres par un Canadien dans l'histoire, et il était automatiquement qualifié. On a vu ça, et on trouvait ça complètement fou, se remémore Richard Parkinson, responsable des lancers chez Athlétisme Canada.

Le marteau n'avait pas frappé le sol encore que son entraîneur Dylan (Armstrong) était en train de quitter le stade, il le savait. Il faut lui donner le crédit. Ethan se comportait comme un vétéran, alors que c'est un jeune homme de 21 ans qui participait à ses premiers mondiaux. Son entraîneur l'a bien préparé.

Le lanceur Ethan Katzberg en action

Armstrong est lui-même un ancien lanceur de poids, médaillé olympique, qui a pris Ethan Katzberg sous son aile au cours de la dernière année. Et rapidement, son effet s'est fait ressentir. Mais c'est surtout un travail de collaboration, une transmission de connaissances bien techniques qui s'est peaufinée d'année en année, qui est à l'origine de ces résultats. Dans l'Ouest canadien, il y a un travail de collaboration entre plusieurs entraîneurs, des écoles, des clubs, des anciens. C'est le fruit d'une continuité, un travail de plusieurs années, qui rapporte.

Nils Oliveto, ancien lanceur de marteau aujourd’hui analyste à Radio-Canada Sports, croit aussi qu’un changement de philosophie est à l’origine de ces nouveaux succès canadiens.

Il y a eu une sophistication dans la science de l’entraînement chez les lanceurs, explique-t-il. Avant, c’était une question de force et de vitesse. On disait ''sois plus fort, sois plus vite, et tu vas garrocher plus loin!'' C’est plus compliqué que ça, il y a une science dans le lancer, et on l’incorpore plus dans la technique des athlètes.

Le progrès s'observe d'un océan à l'autre

Au lancer du poids, la Néo-Écossaise Sarah Mitton est montée sur la deuxième marche du podium, laissant sa marque à 35 centimètres seulement de la championne américaine Chase Ealey.

Richard Parkinson est également son entraîneur. Au moment de discuter avec Radio-Canada Sports, il était d'ailleurs avec elle en Allemagne pour une compétition.

Sarah gravit les échelons depuis plusieurs années. Chaque fois qu'un nouvel athlète arrive, ça relève le niveau. Il y a aussi Brittany Crew, qui a représenté le Canada à Tokyo. Elle et Sarah s'entraînaient ensemble, et Sarah peut emprunter un chemin qui a été défriché par Brittany.

Sarah Mitton lors de la finale du lancer du poids à Budapest

Historiquement, le Canada a connu plus de succès sur la piste que sur la pelouse. Lors des plus récents Jeux olympiques, le pays a raflé six médailles, mais aucune dans les concours de saut ou de lancer, en excluant le triomphe du décathlonien Damian Warner, qui partageait son temps entre piste et pelouse.

Et ces récents succès sur la pelouse hongroise ne prennent pas au dépourvu pour autant Glenroy Gilbert, entraîneur-chef chez Athlétisme Canada. J’ai vu ces athlètes émerger. Camryn Rogers, ça fait depuis qu’elle est à l’école que je la suis. Ethan c’était un peu plus une surprise, pas une surprise de le voir gagner, mais peut-être de le voir s’établir si rapidement comme le meneur au monde. Et Sarah, bien, elle n’a pas fait aussi bien qu’elle aurait voulu à Tokyo, mais elle a apporté des correctifs importants dans les dernières années.

Ces athlètes sont résilients, et ils sont capables de s’ajuster quand les choses ne vont pas comme ils le souhaitent.

Richard Parkinson est optimiste pour l'avenir. Je pensais que la COVID nuirait beaucoup à l'athlétisme, mais en regardant les participations aux derniers championnats nationaux, c'est très bon. La qualité n'est pas encore tout à fait là .

Cet ancien spécialiste du javelot admet que le défi de recrutement, spécialement pour les épreuves de lancers, reste colossal.

Il y a de plus en plus de sports à la portée des jeunes, et c'est difficile de se démarquer. Souvent, pour se mettre au lancer du poids ou du marteau, il faut y avoir été exposé avant, par un membre de la famille. Commencer le lancer du marteau à l'université, c'est trop tard, car c'est une discipline trop technique.

On profiterait d'un plus grand bassin d'athlètes, qui proviendraient du Québec, de l'Ontario. Mais on aura d'abord besoin de plus d'entraîneurs là-bas pour les encadrer.

Et il faudra peut-être répondre à ce besoin rapidement, car l'effet Camryn Rogers commence déjà à se faire ressentir.