Le CF veut bâtir sur son élan face à un NYCFC remodelé

Le New York City FC que le CF Montréal affrontera mercredi au Yankee Stadium a à ce point changé au cours des dernières semaines qu’on se croirait dans une autre saison.

D’un côté comme de l’autre, les éléments du onze partant sont à ce point différents que cela représente un défi additionnel en termes de préparation pour les joueurs comme pour les entraîneurs.

Comme l’a souligné Hernan Losada durant son point de presse virtuel tenu lundi matin, pas moins de sept nouveaux joueurs s’alignent au sein du groupe de partants du NYCFC (5-10-11) par rapport à la version de l’équipe qui a vaincu Montréal (11-12-2) 1-0 au Stade Saputo, au début du mois de juillet.

Ils disposent maintenant d’un vrai no 9. Le milieu de terrain Alfredo Morales est de retour. Sept nouveaux joueurs, c’est beaucoup. Je crois qu’ils méritaient de marquer un ou deux buts de plus à leurs deux derniers matchs. Mais ils n’ont pas amassé de points , a expliqué Losada.

Ils ont de très bons joueurs d’un point de vue individuel, il leur faut peut-être juste un peu plus de temps pour assembler tout ça en équipe. De bons joueurs, un bon coach, un bon personnel. C’est une équipe que nous devons respecter comme toutes les équipes dans cette ligue, surtout quand vous jouez sur leur terrain.

Losada garde bien en tête que le NYCFC est moins bien classé que Montréal dans l’Est, mais que c’est aussi cette équipe qui a empêché le CF de participer aux éliminatoires en 2022.

Il est bien conscient de l’adaptation que nécessite le fait de jouer sur le petit terrain du Yankee Stadium.

Il y a moins d’espace. Il faudra penser beaucoup plus vite. Ils (NYCFC) sont habitués à jouer dans un espace plus petit. Ils ont beaucoup de joueurs avec de bonnes techniques. On a deux jours pour pratiquer ça et j’espère qu’on sera prêts , a ajouté Losada.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Choinière en action. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Le milieu de terrain Mathieu Choinière partage cette même vision, mais il considère surtout qu’il ne faut pas se servir de cela comme excuse.

Publicité

Il faut se présenter là-bas dans un bon état d’esprit. On sait tous comment est ce terrain. Ce n’est pas un terrain évident, mais ce n’est pas une excuse. Il faut aller là et se battre pour gagner , a-t-il renchéri.

Même point de vue de la part de Bryce Duke. Jouer au Yankee Stadium, un terrain plus court et plus étroit, il faut penser différemment. Vous pouvez tenter un tir de plus loin, tandis que ça ne fonctionnerait pas à Montréal. À New York, vous pouvez tirer de n’importe où.

Pendant qu’avec une victoire, le CF pourrait retrouver une fiche de ,500, l’entraîneur rappelle que son équipe ne l’a pas eu facile cette saison loin de la maison.

Nous avons gagné un deuxième match sur la route la semaine dernière (à Toronto). C’est un aspect que nous devons améliorer. On espère être beaucoup plus compétitifs lors de nos quatre derniers duels de la saison sur les terrains adverses.

Le NYCFC amorce une séquence de cinq rencontres à domicile. L’équipe s’est renforcie à bien des niveaux. Elle voudra y aller d’une poussée pour se frayer un chemin vers les éliminatoires.

Publicité

Duo complémentaire

Même s’ils n’ont disputé que deux rencontres ensemble à titre de partants, Choinière et Duke démontrent des signes encourageants vers le développement d’une chimie intéressante.

Duke y est allé de ses observations sur les qualités de l’un et de l’autre qui font en sorte qu’ils se complètent aussi bien sur le terrain.

Il possède la vitesse, la capacité d’y aller de belles percées et cette bonne touche finale en raison d’un tir puissant , a d’abord dit Duke en parlant de son partenaire de jeu.

Pour ma part, j’apporte une bonne dernière passe, une bonne vision du jeu et la possibilité de l’envoyer vers de bons endroits. C’est un bon partenariat quand chacun amène des choses différentes. On ne joue ensemble que depuis deux matchs. Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie.

Losada a confirmé les dires de Duke en précisant que la constance est ce qui compte le plus à ses yeux.

Ils sont complémentaires, mais ils n’ont joué que 35 minutes contre Toronto et 60 contre le Revolution. Ça fait partie du processus de devenir plus constant. Mais ça viendra avec les matchs, les entraînements et l’expérience.

Losada a souligné que la constance est souvent ce qui manque chez tous les attaquants. Ce n’est pas propre à Bryce et Jules-Anthony. On va rester patients. On va continuer de travailler et de nous améliorer , a conclu l’entraîneur-chef.

Une première en MLS

Parlant de jeunes remplis de promesses, il y avait six Québécois en même temps sur le terrain samedi soir contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, une première depuis que Montréal est dans la MLS.

Choinière y voit une belle source de motivation et la preuve que l’on trouve ici le talent capable d’ouvrir les portes de la MLS.

Cette observation a été confirmée par Hernan Losada qui a parlé de mérite.

Nous sommes très contents de donner des possibilités à des joueurs locaux. Ils ne jouent sont parce qu’ils sont Québécois, mais parce qu’ils méritent de jouer. Ils ont une très bonne mentalité et beaucoup de résilience

Losada a cité Choinière en exemple en soulignant l’énergie qu’il avait démontrée des les 25 dernières minutes de jeu contre le Revolution quand il est passé d’arrière à la position de milieu de terrain.

Après le match, Choinière lui a rappelé qu’il attendait depuis cinq ans d’évoluer comme milieu de terrain.