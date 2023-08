Des billets moins chers pour attirer les foules aux Jeux paralympiques de Paris

Après les polémiques entourant la billetterie des Jeux olympiques, celle des Paralympiques se veut accessible, un argument en plus pour attirer le public.

Un peu moins d'un an après l'ouverture de la billetterie des Jeux olympiques de Paris, la vente des 2,8 millions de places pour les quelque 550 épreuves paralympiques sera lancée le 9 octobre.

Cette fois, pas de tirage au sort prévu, mais un système de premier arrivé, premier servi, avec des billets – en dehors des cérémonies d'ouverture et de clôture – à partir de 15 euros et la moitié à moins de 25 , détaille à l'AFP Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF).

Au total, 80 % des billets sont annoncés par l'organisation à 50 euros et moins, tandis que les places les plus chères devraient être plafonnées à 100 euros et que des laissez-passer , à 24 euros, seront notamment proposés pour assister à plusieurs disciplines dans une même journée.

Des tarifs loin de ceux qui ont pu faire grincer des dents pour assister aux JO, bien que le comité d'organisation ait toujours défendu son système de billetterie.

Marie-Amélie Le Fur l'assure néanmoins, la billetterie paralympique est véritablement populaire. Si vous voulez venir aux Jeux en ayant un tarif accessible, effectivement c'est les Jeux paralympiques, car on veut des Jeux qui se vivent en famille .

À noter : 15 euros équivaut à environ 22 $ CA, selon le taux de change actuel.

Douze ans après les Jeux paralympiques de Londres, considérés comme un tournant dans l'histoire de l'événement, et durant lesquels 2,7 millions de billets avaient été vendus, Paris espère aussi attirer les foules.

L'objectif, c'est que ce soit plein. C'est très ambitieux, mais c'est l'objectif et il y a tout pour y parvenir, assure Tony Estanguet, président de Paris 2024.

À Londres, Marie-Amélie Le Fur, sacrée sur 100 m, a eu la chance de concourir avec 80 000 spectateurs [...] qui grâce à des vidéos pédagogiques avaient aussi connaissance de la classification , qui regroupe les athlètes par catégorie de handicaps.

Les Français restent pour la plupart des novices des Jeux paralympiques. Ils connaissent peu d'athlètes, donc pendant un an il faut les amener à comprendre que c'est avant tout du sport , ajoute-t-elle.

Des outils pédagogiques seront développés dans ce sens.

Dans cet objectif de sensibilisation, une nouvelle journée paralympique aura lieu la veille de l'ouverture de la billetterie, sur la place de la République.

En juillet, un peu plus de 100 000 spectateurs avaient pu suivre aux Championnats du monde les performances des figures du para-athlétisme comme les Suisses Marcel Hug et Catherine Debrunner (course en fauteuil), le Canadien Brent Lakatos ou encore la Hongroise Luca Ekler (sprint), parmi les plus médaillés de la compétition.

Entre succès sportif et progrès, Paris veut réussir sa grande première

À 365 jours de la cérémonie d'ouverture entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde, Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, évoque déjà des Jeux spectaculaires .

Le sport paralympique est plus fort que jamais , il y aura une combinaison fantastique entre Paris, une des plus belles villes de la planète et des sites proches de lieux emblématiques . Mais aussi un retour de la foule , après des Jeux d'été de Tokyo et d'hiver à Pékin marqués par la COVID-19.

Pour leur grande première dans la capitale, les Jeux paralympiques bénéficieront de sites de compétitions, comme l'esplanade des Invalides ou la tour Eiffel, communs aux JO.

La foule était au rendez-vous, lors des Championnats du monde de para-athlétisme à Paris, en juillet au Stade Charlety. Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Les organisateurs n'ont d'ailleurs eu de cesse de rappeler que les deux événements se complétaient dans un unique projet, avec une même identité, les mêmes mascottes ou encore une seule équipe de France.

Si la Ville Lumière sera avant tout le théâtre des performances de 4400 athlètes pendant 10 jours, les projecteurs seront aussi braqués sur les grands chantiers parisiens autour du handicap et de l'accessibilité, montrée du doigt.

100 % des sites seront accessibles , promet Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'Île-de-France Mobilités. Ces 17 sites (dont le Stade de France, Roland-Garros, le Grand Palais) doivent ainsi bénéficier d'une amélioration des réseaux de trains, bus et taxis, mais aussi de la mise en place, éphémère, de navettes.

Selon Marie-Amélie Le Fur, tout le plaidoyer sur la difficile accessibilité, liée aux Jeux, va accélérer les choses pour les 12 millions de Français en situation de handicap et pour les 350 000 visiteurs.

Pour l'accueil, un recensement plus précis des chambres d'hôtel accessibles sera effectué en début d'année prochaine, tandis qu'un plan de sensibilisation des établissements doit être développé.

Le CPSF espère utiliser la dynamique des Jeux pour augmenter le nombre de clubs dits inclusifs , avec un objectif de 3000 supplémentaires d'ici la fin de 2024.