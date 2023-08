Les athlètes canadiens à surveiller aux Jeux paralympiques de Paris

Les Jeux paralympiques de Paris s’amorcent dans un an exactement, et l’optimisme est de mise pour que le Canada améliore sa récolte de 21 médailles acquises à Tokyo en 2021, selon l’analyste et ex-champion paralympique Benoît Huot.

À 12 mois du coup d'envoi, le délai peut sembler long pour plusieurs, mais il devrait passer en coup de vent pour nos représentants canadiens.

On est dans une bonne voie. La natation et l’athlétisme, c’est là qu’on peut s’illustrer. Je crois vraiment qu’on peut espérer remporter plus de médailles , estime Benoît Huot. Le multiple médaillé paralympique ajoute que les récents événements internationaux sont de bon augure pour Paris.

Ça a été les meilleurs mondiaux des 10 dernières années, autant en paranatation qu’en para-athlétisme, en termes de volume de médailles. C’est bon signe, ça démontre qu’on reste parmi l’élite.

En juillet, aux mondiaux de para-athlétisme de Paris, le Canada a récolté 14 médailles, un sommet depuis 2013. Il était alors monté sur le podium à 15 reprises.

Puis aux Championnats du monde de paranatation de Manchester, au début du mois, le pays a récolté 19 médailles, sa meilleure performance en 13 ans.

Un leadership indéniable

En mai dernier, le Comité paralympique canadien a annoncé que Karolina Wisniewska et Josh Vander Vies se partageraient le rôle de chef de mission aux Jeux parapanaméricains de Santiago et aux Jeux paralympiques de Paris.

Wisniewska a remporté 8 médailles paralympiques en paraski alpin en 3 Jeux, alors que Vander Vies a gagné le bronze en boccia en duo à Londres, en 2012.

Il s’agit de la première fois que deux personnes se répartissent la tâche. Et pour Benoît Huot, qui connaît bien les cochefs, la délégation canadienne ne pourrait être mieux dirigée.

Ça n’aurait pas pu être une meilleure décision du Comité que de choisir ces deux-là. Ce sont de belles personnes, qui représentent bien le mouvement et qui sont inspirantes pour nos athlètes. Ça va être un bon leadership pour l’équipe canadienne.

Le Canada pourra aussi compter sur des vétérans de confiance.

Des 21 médailles canadiennes en sol japonais, neuf reviennent aux Québécois Aurélie Rivard et Brent Lakatos, qui seront à nouveau de la partie à Paris.

La nageuse de St-Jean-sur-Richelieu est montée sur le podium à cinq reprises, remportant l’or deux fois, alors que le coureur en fauteuil roulant de Dorval a remporté quatre médailles d’argent.

Ouvrir en mode plein écran Aurélie Rivard a de nouveau défendu son titre mondial au 50 m libre S10 lundi. Photo : Gracieuseté : Natation Canada - Bruce White

Rivard a elle-même avoué ne pas se sentir au sommet de sa forme lors des plus récents mondiaux de paranatation, à Manchester, malgré une récolte de deux médailles d’or. Toutefois, pour son mentor Benoît Huot, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Aurélie n’a pas eu des mondiaux à la hauteur de ce qu’elle est capable de faire, mais elle carbure aux Jeux paralympiques. Oui, c’étaient les Championnats du monde, c’est un grand rendez-vous, mais ce qui l’allume, ce qui fait l’étincelle et ce qui la pousse au quotidien à vouloir performer et réaliser des objectifs bien précis, ce sont les Jeux.

L’ancien athlète paralympique voit en Brent Lakatos une motivation similaire.

Brent s’est retiré des stades après Tokyo pour faire autre chose, mais s’il revient aujourd’hui, c’est pour une raison, c’est pour aller aux Jeux paralympiques de Paris. Il a démontré encore une fois, aux mondiaux, cet été, qu’il est l’un des meilleurs, qu’il va être un athlète à surveiller.

Lakatos n’avait pas réussi à monter sur la plus haute marche du podium à Tokyo, mais pour Benoît Huot, c’est probablement ce qui l’a incité à reprendre l’action.

Ouvrir en mode plein écran Brent Lakatos a obtenu trois médailles depuis le début des mondiaux de para-athlétisme de Paris Photo : Getty Images / Matthias Hangst

D’ailleurs, l’athlète de 43 ans semble en grande forme, lui qui a profité des mondiaux de para-athlétisme de Paris, en juillet, pour ajouter trois médailles, une d’or et deux d’argent, à sa collection déjà bien garnie. Comme quoi l’âge ne l’affecte pas trop.

C’est tellement un athlète assidu, il est en forme, il prend soin de lui, il fait attention à tous les microdétails de la haute performance , a souligné Benoît Huot.

Ce dernier estime que le vétéran Nathan Riech, champion du monde en titre au 1500 m T38 sera également à surveiller à Paris.

Au niveau des sports d’équipe, les espoirs semblent reposer sur les formations de rugby et de basketball en fauteuil roulant, a ajouté Huot, qui espère bien voir Cindy Ouellet monter sur un premier podium paralympique à ses 5e Jeux paralympiques d’été.

Une belle profondeur

Si les vétérans de la délégation canadienne sont attendus à Paris, il y a également de nouveaux visages qui pourraient s’y démarquer.

Nicholas Bennett, 19 ans, s’est particulièrement illustré lors des plus récents mondiaux, avec des médailles d’or aux épreuves du 200 m quatre nages SM14 et du 200 m style libre S14, en plus d’ajouter l’argent à son palmarès au 100 m brasse SB14.

Ouvrir en mode plein écran Nicholas Bennett, au centre, avec Dmytro Vanzenko (à gauche) de l'Ukraine et Rhys Darbey (à droite) de la Grande-Bretagne Photo : Getty Images / Alex Livesey

C’est vraiment un athlète extraordinaire, il a un talent brut, il s’entraîne fort. Il a tous les atouts pour y rester longtemps et faire sa marque , a déclaré Huot, détenteur de neuf médailles d’or paralympiques.

Une autre athlète à surveiller selon lui : Tess Routliffe. La Canadienne avait été contrainte de manquer les Jeux paralympiques de Tokyo en raison d’une blessure au dos, mais elle devrait être de l’aventure l’an prochain, en France.

Ouvrir en mode plein écran La paranageuse Tess Routliffe Photo : The Canadian Press / Darren Calabrese

Elle était vraiment détruite de se blesser quelques semaines avant les Jeux. C'était une grande perte pour notre équipe canadienne, mais cette fois, elle va être là, au sommet de sa forme et c’est certainement une des favorites. Elle sera à surveiller à Paris , a souligné Huot.

La jeune femme de 24 ans a connu d’excellents mondiaux à Manchester, avec 4 médailles en 4 épreuves, dont 2 en or au 100 m brasse SB7 et au 200 m quatre nages SM7.

Outre Aurélie Rivard, Brent Lakatos, Tess Routliffe et Nicholas Bennett, il ne faut pas s’attendre à voir beaucoup de représentants canadiens remporter de multiples médailles à Paris, selon Benoît Huot.

Toutefois, il estime qu’un plus grand bassin d’athlètes possède le potentiel nécessaire pour monter sur le podium qu’il y a deux ans.