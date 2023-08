Le coureur ougandais Victor Kiplangat s'est imposé au marathon masculin des mondiaux d'athlétisme à Budapest, dimanche.

Dix ans après la victoire de son compatriote Stephen Kiprotich, Kiplangat, vainqueur du marathon des Jeux du Commonwealth l'an dernier, s'est imposé en solitaire en 2 h 08 min 53 s. Il a distancé l'Éthiopien Leul Gebresilase, finalement en bronze (2:09:19), à cinq kilomètres de l'arrivée.

Le vice-champion d'Europe, Maru Teferi a dépassé Gebresilase dans les derniers mètres pour décrocher l'argent en 2:09:12.

Le Canadien le plus rapide a été l’Albertain Rory Linkletter, 19e avec un chrono de 2:12:16, son meilleur de la saison.

Pas de médaille canadienne au 5000 m

Le coureur Mohammed Ahmed a terminé au 7e rang de l’épreuve du 5000 m. Le Canadien s’est rapidement emparé de la tête, avant de se fondre au peloton avec un peu moins de 10 tours à faire.

Je me suis mis dans une position extrêmement difficile, a-t-il dit après la course. Je suis meilleur que ça. Je suis terriblement déçu. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait en termes d'entraînement, mais en course, je n'ai pas réussi à prendre et garder la tête.

Ouvrir en mode plein écran Le Canadien Mo Ahmed a pris la 7e place au 5000 m des mondiaux d'athlétisme de Budapest. Photo : Getty Images / David Ramos

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (13 min 11 s 30/100) a enregistré son meilleur chrono de la saison pour coiffer au fil d’arrivée l’Espagnol Mohamed Katir (13:11,44). Le Kényan Jacop Krop (13:12,28) s’est emparé de la troisième place.

Pour Ingebrigtsen, il s'agit d'un deuxième titre mondial consécutif au 5000 m, après celui obtenu l'année dernière à Eugene, en Oregon.

En cette dernière journée des mondiaux, le Canada n'a pas réussi à ajouter une 7e et dernière médaille à sa récolte.

Lors du relais 4 x 100 m féminin, en soirée, les Canadiennes ont terminé au pied du podium, derrière les Pays-Bas (3:20,72), la Jamaïque (3:20,88) et la Grande-Bretagne (3:21,04).

Avec un chrono de 3:22,42, l'équipe formée de Zoe Sherar, Aiyanna Stiverne, Kyra Constantine et Grace Konrad a inscrit son meilleur temps de la saison.

Avec les informations de Agence France-Presse