Le Canadienne Katie Vincent a remporté le C1 féminin 500 m, le C2 mixte 500 m avec son compatriote Connor Fitzpatrick, puis le C1 féminin 5000 m aux mondiaux de canoë-kayak et de paracanoë, dimanche, en Allemagne. Le Canada totalise maintenant 11 médailles depuis le début de la compétition.

Vincent, déjà médaillée de bronze la veille, a d’abord obtenu sa première médaille d'or individuelle avec un chrono de 2 min 01 s 545/1000 au 500 m, devançant l’Espagnole Maria Corbera (2:02,860) et la Chilienne Maria Mailliard (2:03,218).

Elle a ensuite récidivé avec Fitzpatrick, sur la même distance, en 1:45,771. Ils ont été suivis de près par les Polonais Wiktor Glazunow et Sylwia Szczerbinska (1:46,219) et les Italiens Olympia Della Giustina et Daniele Santini (1:47,663).

Elle a complété ses mondiaux en triomphant sur 5000 m (25:57,255), devant la Hongroise Zsofia Kisban (26:04,048) et la Chinoise Li Li (26:51,612).

Deux autres médailles canadiennes ont été obtenues dimanche. La paracanoéiste Brianna Hennessy est d’abord montée sur le podium une deuxième fois lors de ces mondiaux, obtenant le bronze au KL1 féminin 200 m avec un chrono de 53,8 s, moins de deux secondes de plus que la gagnante Maryna Mazhula (51,824 s).

Le quatuor composé de Sophia Jensen, Sloan MacKenzie, Jacy Grant et Julia Lilley Osende a également pris le 3e rang de son épreuve, le C4 féminin 500 m. Elles ont parcouru la distance en 1:48,143, moins d’une seconde après le quatuor chinois (1:47,186).