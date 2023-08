Messi inscrit un premier but en MLS

Lionel Messi a marqué un but spectaculaire à la 89e minute à son premier match dans la MLS, samedi, aidant l'Inter Miami à vaincre les Red Bulls de New York 2-0.

Quarante-huit ans après l'arrivée de Pelé dans la Ligue de soccer nord-américaine avec le Cosmos de New York dans un effort pour lancer le soccer aux États-Unis, le septuple récipiendaire du Ballon d'Or est entré dans ce match à la 60e minute.

Jordi Alba a effectué un saut spectaculaire pour remettre à l'aveugle le centre de Sergio Busquet à Messi. La vedette de 36 ans a driblé entre trois défenseurs et a envoyé le ballon à Benjamin Cremaschi. L'Américain de 18 ans a effectué une remise devant le filet, et Messi a foncé pour marquer du pied gauche.

Il s'agissait de son 11e but en neuf matchs avec l'Inter Miami, toutes compétitions confondues. Il a amorcé son parcours en Floride le 21 juillet et a marqué 10 buts en sept rencontres en Coupe des ligues et en demi-finale de la Coupe des États-Unis.

L'Inter Miami n'avait pas remporté un match de la MLS depuis le 13 mai contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, de sorte que l'équipe a mis un terme à une séquence de 11 parties sans victoire. Il ne s'agit que de leur deuxième victoire sur la route cette saison.

L'Inter Miami a marqué le premier but quand Alba a effectué un coup de pied arrêté. Après que le gardien des Red Bulls Carlos Coronel eut frappé le ballon du poing, Robert Taylor a remis le ballon à Noah Allen. Ce dernier a ensuite passé à Diego Gomez, qui a fait bouger les cordages.

Avec cette victoire, l'Inter Miami passe au 14e rang dans l'Est, deux points devant le Toronto FC. Il possède encore de minces chances de participer aux éliminatoires.