Milos Raonic presque chez lui à New York

NEW YORK, New York - Ça faisait trois ans que Milos Raonic n’avait pas mis les pieds à Flushing Meadows. La dernière fois, en pleine pandémie, il y avait disputé deux tournois devant des gradins vides.

Le tournoi de Cincinnati y avait été déplacé, juste avant les Internationaux des États-Unis, question de maximiser et rentabiliser la bulle sanitaire en 2020. C’est dans le tournoi Masters 1000 qu’il avait affronté le Grec Stefanos Tsitsipas pour la dernière fois.

Raonic s’était imposé en deux manches.

Trois ans plus tard, les deux croiseront le fer de nouveau lundi soir sur le court Louis Armstrong. Si beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, de l’eau bien différente pour les deux joueurs, Milos Raonic compte se servir de ses deux victoires remportées contre le Grec en 2020.

Le géant ontarien l’avait aussi battu aux Internationaux d’Australie. De quoi lui donner confiance lundi? Oui, mais non.

J’aimerais croire que les deux résultats ont encore une signification, mais je ne crois pas qu’ils en aient une, a dit Raonic à Radio-Canada Sports. Tant de choses ont changé depuis trois ans. Il a eu quelques pépins cette saison, mais il a surtout eu d’immenses succès, avec deux finales en grand chelem.

La tournée américaine de Tsitsipas a été en dents de scie jusqu’ici. Vainqueur à Los Cabos au Mexique au début août, dans un tournoi ATP 250, il a ensuite été éliminé dès son premier match à Toronto par le Français Gaël Monfils.

Puis, à Cincinnati, il a plié en deux manches devant Hubert Hurkacz au troisième tour, après avoir difficilement vaincu l’Américain Ben Shelton en deux manches à son duel précédent.

Je vais devoir bien jouer pour le battre, ajoute Raonic. Je sais ce qui a bien fonctionné quand je l’ai battu, donc ça m’aide un peu dans la préparation. Je sais quoi faire, maintenant, est-ce que je peux le faire? Ça sera un très bon match, très difficile, mais je suis prêt.

On connaît tous l’immense potentiel de Raonic qui s’appuie encore, malgré une pause de presque trois ans, sur un service dévastateur.

La bonne nouvelle pour l’Ontarien, c’est qu’il affrontera la septième tête de série dès le premier tour, avec un corps qui n’a pas été usé par le moindre match depuis sa défaite au troisième tour à Toronto.

D’ailleurs, à 32 ans, Raonic préfère de loin la formule des tournois du grand chelem avec un match tous les deux jours, même s’ils sont joués au meilleur de cinq manches. Il faut souvent de grands soins pour un grand corps.

C’est beaucoup mieux pour moi d’avoir au minimum 36 heures entre les matchs et d’avoir au moins deux nuits de sommeil, explique-t-il. Même si les matchs au meilleur de trois manches sont plus courts, il faut quand même suivre la même routine de récupération, subir les mêmes traitements. On gagne beaucoup de temps pour le faire et ça me place en bien meilleure position.

À Toronto, il y a deux semaines, Raonic a offert deux belles performances en début de tournoi. Il a d’abord éliminé Frances Tiafoe, neuvième mondial, avant de corriger, deux jours plus tard, le Japonais Taro Daniel.

Dès le lendemain, contre l’Américain Mackenzie McDonald, le jeu de Raonic était effectivement beaucoup moins juste.

S’il ne pourra compter sur l’appui du public new-yorkais comme il a pu le faire chez lui à Toronto, Raonic avoue se sentir presque à la maison à New York.

Sa famille l’accompagne au tournoi, tout comme sa conjointe et leurs chiens.

J’ai passé beaucoup de temps à New York et j’y compte beaucoup d’amis, donc le contexte me fait un peu sentir comme à Toronto, à la différence de la foule, bien sûr, a dit Raonic. Je suis très heureux de pouvoir jouer ici et de disputer un deuxième tournoi du grand chelem cette saison.

Ce qui serait peut-être le dernier de sa carrière.

À son retour au jeu, au printemps, Raonic avait dit qu’il avait trois tournois en tête. Wimbledon, Toronto et New York. Il disait à ce moment qu’il devrait ensuite avoir une bonne discussion avec lui-même sur son avenir.

Milos Raonic en est au même point trois mois plus tard.

La discussion aura lieu, certes, mais d’abord, il veut laisser parler sa raquette au moins une autre fois.