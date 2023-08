L’ancienne patineuse artistique Alexandra Paul décède dans un accident de voiture

Patinage Canada a déclaré que l'ancienne patineuse artistique olympique Alexandra Paul est décédée dans un accident de voiture.

La fédération lui a rendu hommage, vendredi, après que la jeune femme de 31 ans ait perdu la vie dans une collision impliquant sept véhicules dans le canton de Melancthon, au nord de Shelburne, en Ontario, plus tôt cette semaine.

L’ancienne patineuse se trouvait à bord d’un véhicule avec son jeune garçon mardi après-midi lorsque, selon la police, un camion de transport est entré dans une zone de construction sur la route 124 et a percuté une rangée de voitures arrêtées.

La police indique que son fils a été transporté dans un hôpital pour enfants, où il a été soigné pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

La native de Toronto et son partenaire et mari, Mitchell Islam, ont remporté de nombreuses médailles internationales, trois médailles aux Championnats canadiens et ont participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Selon Patinage Canada, Alexandra Paul était un véritable modèle pour les patineurs en herbe, démontrant des valeurs de résilience, de persévérance et de conduite sportive.