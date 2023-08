Le Canada a ajouté deux médailles à sa récolte lors des championnats mondiaux de canoë-kayak et de paracanoë, samedi.

Jacy Grant a d’abord obtenu l’argent lors du C1 féminin 1000 m, complétant la distance en 4 min 26 s 955/1000. Elle a seulement été devancée par la Chilienne Maria Mailliard (4:24,958).

Une heure plus tard, le duo composé de Katie Vincent et de Sloan MacKenzie a pris le 3e rang du C2 féminin 500 m avec un chrono de 1:52,956. Moins de 0,2 s les séparaient du duo gagnant, les Chinoises Shixiao Xu et Mengya Sun (1:52,775).

La récolte du Canada est maintenant de six médailles depuis le début des mondiaux.

