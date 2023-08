La Néo-Écossaise Sarah Mitton s’est qualifiée pour la finale du lancer du poids aux mondiaux d’athlétisme de Budapest, samedi.

Le premier poids propulsé par Mitton a parcouru 19,37 m, au-delà des 19,10 m nécessaires à un laissez-passer vers la finale. C’est la Néerlandaise Jessica Schilder (19,64 m) qui a obtenu le meilleur résultat des qualifications. Elles disputeront la finale plus tard samedi.

Je savais que même si je ne franchissais pas la distance dès mon premier essai, je devais rester calme, a souligné Mitton au micro de Radio-Canada Sports. Mais c’était tout de même important de l’avoir du premier coup pour que je puisse rentrer à l’hôtel le plus rapidement possible afin de me reposer en vue de la finale.

Aux mondiaux de l’an dernier, en Oregon, l’athlète de 27 ans a terminé au pied du podium, un bond de 20 rangs par rapport à sa présence précédente, en 2019.

Cette 4e position pouvait être vue comme une déception, car j’étais si près du podium, mais pour moi, c’était inspirant de faire un bond de 20 rangs. Ça m’a donné beaucoup de confiance. Cette année, j’ai l’objectif de faire la même chose, voire mieux , a indiqué Mitton.

LePage et Warner s’approchent d’un doublé canadien

Les Canadiens Pierce LePage et Damian Warner ont profité des sixième et septième épreuves du décathlon, le 110 m haies et le lancer du disque, afin de s’emparer des deux premiers rangs du classement cumulatif.

Les deux représentants de l’unifolié ont d’abord affiché les deux chronos les plus bas au 110 m haies, 13,67 s pour Warner et 13,77 s pour LePage. L’Allemand Leo Neugebauer, jusque là meneur de la compétition, a complété la course avec le 14e chrono, le reléguant au 3e rang cumulatif.

Amincie après la course, l’avance de LePage s’est accentuée avec un lancer du disque de 50,98 m. Il a seulement été devancé par le Grenadin Lindon Victor à ce chapitre.

Le saut à la perche, le lancer du javelot et le 1500 m seront les trois épreuves effectuées lors ce décathlon.

Doublé éthiopien au marathon, Natasha Wodak 15e

Les Éthiopiennes Amane Beriso Shankule et Gotytom Gebreslase ont obtenu le doublé au marathon féminin, plus tôt samedi. Shankule a franchi le fil d’arrivée après 2 h 24 min 23 s, 11 secondes avant sa compatriote et 54 secondes avant la Marocaine Fatima Ezzahra Gardadi, médaillée de bronze.

La Britano-Colombienne Natasha Wodak a obtenu un chrono de 2:30:09, ce qui lui a valu le 15e rang. L’autre Canadienne en lice, l’Ontarienne Sasha Gollish, a pris le 61e rang (2:45:09).

Plus de détails suivront