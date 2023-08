Il y a un nouveau dieu du stade, mais il est toujours canadien : Pierce LePage, 27 ans, a devancé le champion olympique Damian Warner, samedi, aux Championnats du monde d'athlétisme à Budapest.

LePage a profité d'une grande performance au 110 m haies en début de journée pour prendre l'avance.

Il a devancé Warner, médaillé d'or à Tokyo en 2021, par 105 points au classement cumulatif pour gagner son premier titre mondial.

Marco Arop règne sur le 800 m

Le Canadien Marco Arop est le nouveau champion du monde du 800 m. Il a triomphé en finale de l'épreuve.

Publicité

Il a franchi la distance en 1 min 44 s 24/100 devant le Kényan Emmanuel Wanyonyi (1:44,53), médaillé d'argent, et le Britannique Ben Pattison (1:44,83), en bronze.

L'an dernier à Eugene, en Oregon, Arop avait pris le 3e rang de la course. Cette année, il a construit son succès dans l'avant-dernière ligne droite en prenant le contrôle de la course. Il a ensuite mis à profit son immense foulée dans les 100 derniers mètres et scellé sa victoire.

Arop a profité de l'absence du champion olympique et du monde en titre, le Kényan Emmanuel Korir, éliminé en qualifications.

3:43 Marco Arop au fil d'arrivée de la course de 800 m, aux mondiaux de Budapest Photo : afp via getty images / JEWEL SAMAD

Sarah Mitton sur le podium au lancer du poids

La Néo-Écossaise Sarah Mitton a quant à elle remporté la médaille d’argent en finale du lancer du poids.

Publicité

La représentante de l’unifolié s’est emparée du 2e rang à son troisième lancer, avant d’améliorer sa propre marque avec son cinquième, bon pour 20,08 mètres, une nouvelle marque personnelle cette saison.

L’Américaine Chase Ealey (20,43 mètres) s’est hissée sur la plus haute marche du podium, alors que la Chinoise Lijiao Gong (19,69 mètres) a terminé troisième.

Aux mondiaux de l’an dernier, en Oregon, l’athlète canadienne de 27 ans a terminé au pied du podium, un bond de 20 rangs par rapport à sa présence précédente, en 2019.

Le Canada compte désormais six médailles à ces mondiaux, avec l'or de Camryn Rodgers et d'Ethan Katzberg tous les deux au lancer du marteau.

Doublé éthiopien au marathon, Natasha Wodak 15e

Les Éthiopiennes Amane Beriso Shankule et Gotytom Gebreslase ont obtenu le doublé au marathon féminin, plus tôt samedi. Shankule a franchi le fil d’arrivée après 2 h 24 min 23 s, 11 secondes avant sa compatriote et 54 secondes avant la Marocaine Fatima Ezzahra Gardadi, médaillée de bronze.

La Britano-Colombienne Natasha Wodak a obtenu un chrono de 2:30:09, ce qui lui a valu le 15e rang. L’autre Canadienne en lice, l’Ontarienne Sasha Gollish, a pris le 61e rang (2:45:09).

Avec les informations de Agence France-Presse