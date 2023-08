Pospisil échoue en qualifications à l’US Open

Le Canadien Vasek Pospisil a été éliminé au deuxième tour des qualifications des Internationaux des États-Unis, le dernier tournoi majeur de la saison.

Pospisil a perdu 6-3, 4-6, 2-6 contre Zachary Svajda, dans un match qui devait initialement se jouer jeudi, mais qui a été repoussé plusieurs fois en raison de la pluie, vendredi.

Le Canadien avait battu Pedro Martinez 7-6 (7), 6-7 (3), 6-4, mercredi, en première ronde des qualifications.

Vendredi, Pospisil a réussi neuf as, alors que son adversaire en a fait trois. Pospisil a toutefois commis six doubles fautes, 14 fautes directes et n'a remporté que 10 jeux au service.

Les matchs du tableau principal commencent lundi et se termineront le 10 septembre.