L’Omnium canadien, un baromètre pour les jeunes professionnelles

L'Omnium canadien féminin ne met pas uniquement en vedette certaines des meilleures golfeuses du circuit de la LPGA, il s'agit également d'une occasion pour les jeunes professionnelles canadiennes de voir où elles se situent par rapport à la compétition.

Même si Brigitte Thibault et Sarah-Ève Rhéaume n'ont pas été en mesure d'éviter le couperet lors du championnat national de golf, vendredi, elles s'entendaient pour dire qu'elles avaient beaucoup appris de cette expérience.

Âgée de 24 ans, Thibault a joué sur le circuit féminin All-Pro cette saison, un circuit de troisième niveau qui dispute la majorité de ses tournois au Texas.

Elle a mentionné que de jouer lors d'un événement de la LPGA était une bonne façon de voir à quel point son golf progresse.

Je me sentais très à l'aise. Je sais que j'ai ma place, a affirmé Thibault, après avoir joué 75 (+3) pour la placer à huit coups au-dessus de la normale. Je réussis des coups que je sais très difficiles et je tire un peu plus la balle ou je perds des coups lors de ceux qui sont plus faciles. Il suffit que de peaufiner le jeu lors des coups faciles et je serai à ce niveau.

Âgé de 22 ans, Rhéaume a également vu qu'elle pouvait jouer au sein des niveaux les plus élevés du golf féminin. Elle joue sur le circuit Epson cette saison, un circuit de deuxième niveau, et elle occupe le 150e rang au classement des bourses.

Tu vois que tu es quand même assez près, a souligné Rhéaume à propos de sa deuxième participation à un événement du circuit de la LPGA. Une fois que tu es au niveau du circuit Epson, la différence pour passer à la LPGA n'est pas si grande. C'est une façon d'améliorer la confiance parce que tu vois que tu peux jouer ici.

Ouvrir en mode plein écran Les Québécoises Anne-Catherine Tanguay, Céleste Dao, Maude-Aimée Leblanc, Brigitte Thibault et Valérie Tanguay ont participé à l'Omnium canadien en 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Poirier

Rhéaume a remis une carte de 74, vendredi, pour terminer le tournoi à +7. La coupure projetée avait été établie à +2.

Thibault, de Rosemère, et Rhéaume, de Québec, étaient les deux seules Québécoises à faire partie du tournoi et elles étaient fières de représenter la Belle Province.

J'ai vu beaucoup de Québécois ici, a déclaré Thibault à propos des gradins au club de golf Shaughnessy. Ç'a été agréable de simplement ressentir leur soutien et leur chaleur, de les voir te suivre et t'encourager.

Rhéaume, qui jouait deux groupes derrière Thibault, a également ressenti cet amour.