Shai Gilgeous-Alexander a récolté 27 points et le Canada a profité d'un troisième quart productif pour surprendre la France 95-65 à la Coupe du monde de basketball.

Le Canada menait par seulement trois points à la mi-temps, puis il a pris le contrôle du match en dominant le troisième acte 25-8.

Gilgeous-Alexander a ajouté 13 rebonds, six aides et deux vols de ballon. Le capitaine Kelly Olynyk a quant à lui obtenu 18 points, quatre rebonds et un bloc.

Le Montréalais Luguentz Dort a inscrit sept points et cinq rebonds.

Evan Fournier a été le joueur le plus productif de la France, classée cinquième à la FIBA. Il a récolté 21 points, dont 19 en première demie.

Le Canada, 15e au monde, disputera son prochain match dimanche contre le Liban, 43e.