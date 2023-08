L’avantage compétitif des Carabins

Sarah Brisson-Legault a un rêve. Qu’un jour, la préparation mentale des athlètes et la préparation physique aient la même valeur aux yeux de tous dans le monde du sport.

Que les clichés tombent. Que les phrases comme pas de croissance sans souffrance (traduction libre de no pain no gain) soient balayées, reléguées aux oubliettes des archaïsmes dont on rit volontiers des années plus tard.

Et elle pose les fondations de son rêve une brique à la fois, avec toutes les équipes sportives de l’Université de Montréal.

Embauchée il y a trois ans par Manon Simard, la directrice générale du CEPSUM, Sarah Brisson-Legault est aujourd’hui préparatrice mentale à temps plein pour l’université.

Ce qui avait commencé comme un stage de 400 heures dans le cadre de sa maîtrise en psychologie sportive à l’Université d’Ottawa est devenu son travail.

On lui a d’abord confié les équipes de golf et de football. L’idée, ici, était d’offrir un soutien psychologique aux athlètes. De leur ouvrir les portes de son bureau pour une consultation privée. De développer des exercices et bâtir des ateliers de groupe pour les équipes. D’établir le profil psychologique d’une équipe.

Puis, après un an, devant l’intérêt des athlètes, ses responsabilités ont augmenté, tant et si bien que l’an dernier, Brisson-Legault avait à sa charge 12 équipes sportives totalisant plus de 400 athlètes.

Après 517 consultations et 71 ateliers de groupe, l’Université de Montréal et la psychologue ont décidé de changer d’approche.

C’était immense. On a réorienté l’approche, d’où l’aide des stagiaires [elle en a six sous son égide, NDLR]. J’ai seulement 6 équipes au lieu de 12, et le reste de mon travail est de chapeauter les stagiaires. Ultimement, j’aimerais ça conserver une ou deux équipes et superviser les autres , explique-t-elle.

Brisson-Legault est particulièrement proche de l’équipe de football avec laquelle elle collabore depuis le début de son association et s’émerveille encore de l’enthousiasme avec lequel les athlètes adoptent son programme.

Encore des tabous

[Les athlètes] ne réalisent pas toujours que la performance et le bien-être ou la santé mentale sont interreliés. En travaillant ta santé mentale et ton bien-être, tu vas optimiser tes performances. La vieille mentalité n’a pas de sens. Aies du plaisir, mise sur ton bien-être et ta performance va être bénéfique , lance Brisson-Legault lorsqu’on lui demande de déboulonner les mythes toujours vivaces.

Elle en identifie d’autres qui ont la vie dure. L’idée qu’il faut souffrir pour performer est complètement débilitante .

Ou encore, croire que lorsqu’un athlète est au repos, il accumule du retard par rapport à un adversaire qui, lui, serait en train de lever de la fonte est aussi farfelu, voire dangereux.

Le repos, c’est le berceau de la performance. C’est la courbe de la surcompensation. Le repos permet d’avoir une performance optimale. Tous les sports demandent un effort cognitif : prises de décisions, actions, réflexes, etc. Si tu ne dors pas bien, tu ne réagiras pas bien à l’adversité. Au golf, par exemple, tu auras de la difficulté à bien réguler tes émotions quand tu manques ta frappe , image Brisson-Legault.

C’est là, entre autres, où la préparatrice mentale intervient. Comment placer l’athlète dans les meilleures dispositions possibles pour performer.

Ou, si vous préférez, tel qu’elle l’exprime dans sa plus récente capsule La minute mentale sur le compte Instagram des Carabins, son but est d’affiner et développer la dureté du mental .

Vocation

Brisson-Legault a d’abord travaillé comme préparateur physique avant de se tourner vers le cerveau. Diplômée en kinésiologie, elle élaborait des plans d’entraînement dans ses premiers boulots, souvent pour des équipes de football.

Je me suis rendu compte que ce que j’aimais le plus n’était pas vraiment de bâtir des programmes pour rendre les athlètes plus fort ou plus vite. Quand tu arrives dans une grosse finale super importante, les joueurs sont tous rapides, ils sont tous aussi bons dans ses habiletés-là. Pour moi, ça se jouait surtout sur l’équipe qui arrive à mieux performer avec cette pression-là, et là on rentre dans la préparation mentale. Il n’y avait pas assez d’importance accordée à ça.

Elle est donc retournée faire sa maîtrise à l’Université d’Ottawa pour changer de cap professionnel. Depuis, elle apprend sur le tas et bâtit ses programmes puisque beaucoup de choses restent à défricher dans ce domaine. Elle a néanmoins croisé des mentors, obtenu quelques coups de pouce de luxe, dont celui du préparateur mental des Chiefs de Kansas City de la NFL.

Il a été super généreux de son temps, on s’est rencontré à plus d’une reprise. C’est différent, car il n’a pas la même clientèle et il a beaucoup plus d’expérience que moi, mais il a eu un impact majeur pour déployer le programme des Carabins

Brisson-Legault déplore d’ailleurs le retard pris par le Canada dans le domaine de la préparation mentale pour les sportifs par rapport aux Américains ou aux Européens, par exemple. À sa connaissance, elle est la seule professionnelle de la chose employée à temps plein par une université au pays.

Ce qui fait d’elle une pionnière au fond. Ce n’est pas donné à tout le monde.

