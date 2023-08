Avant qu’il soit question de hockey, permettez-moi une question sortie directement du champ gauche. Vous souvenez-vous de Perdita Felicien?

Aux Jeux d’Athènes en 2004, Perdita Félicien était la star montante de l’athlétisme canadien. Spécialiste du 100 m haies, Félicien avait remporté les Championnats du monde l’année précédente et apparaissait comme la grande favorite pour décrocher la médaille d’or olympique.

J’étais assis tout près de la piste quand le coup de départ de la finale a retenti dans le stade. C’était censé être le grand soir.

Félicien est sortie des blocs comme une fusée. Mais, sans doute victime d’un excès de fébrilité, elle a sévèrement heurté la première haie. Elle a ensuite été déportée sur sa droite, entrant ainsi en contact avec une rivale dont la course a aussi été ruinée. Le rêve olympique de Félicien a pris fin quand elle est tombée à quatre pattes dans la seconde haie, évitant de justesse de la recevoir en plein front.

Fin de cette triste anecdote.

Tout cela pour vous dire que depuis trois semaines, je me demande si le nouveau directeur général des Penguins de Pittbsurgh, Kyle Dubas, ne s’est pas s’auto-infligé un moment à la Perdita Felicien en obtenant les services d’Erik Karlsson.

L’ex-directeur général des Maple Leafs a été accueilli à Pittsburgh en véritable sauveur le printemps dernier. Et au début d’août, à la surprise générale, Dubas a conclu une transaction qui risque fort de définir son mandat dans la ville de l’acier.

Dans le cadre d’une transaction à trois équipes orchestrée avec les Sharks de San Jose et le Canadien, Dubas a hérité de Karlsson, un défenseur offensif qui vient de remporter le trophée Norris mais dont personne ne semblait vouloir. Le DG des Sharks, Mike Grier, a dû célébrer pas mal fort ce soir-là. Le pauvre offrait Karlsson à tout le monde depuis un an.

Cette transaction provoquera-t-elle une renaissance des vieillissants Penguins, ou les coulera-t-elle définitivement par le fond? S’agit-il d’un coup de génie ou d’un hara kiri? Telle est la question.

Les Penguins se retrouvent donc avec deux véritables quart-arrières au sein de leur formation : Karlsson et Kristopher Letang.

Dans sa chronique de ce matin, le confrère Mathias Brunet, de La Presse, écrit que cette situation rappelle celle que les Sharks avaient vécue en octobre 2018 lorsqu’ils avaient fait l’acquisition de Karlsson en provenance d’Ottawa. En Brent Burns, San Jose comptait déjà l’un des cinq meilleurs défenseurs offensifs de la LNH dans ses rangs.

Si c’est le seul parallèle qu’on peut tracer, ce n’est pas de bon augure pour les Penguins.

En 2018, le directeur général des Sharks était Doug Wilson, que tout le monde reconnaissait comme l’un des plus brillants cerveaux de la profession. Entre 2003 et 2018, aucun autre DG de la LNH n’avait remporté plus de victoires que lui.

Quand Wilson avait complété cette coûteuse transaction avec les Sénateurs (qui avaient obtenu deux choix de premier tour, deux choix de second tour et quatre joueurs), on croyait assister à la mise au point d’une arme révolutionnaire. Les Sharks allaient pouvoir compter, presque en tout temps, sur la présence d’un récipiendaire du trophée Norris sur la patinoire. On se demandait si Wilson était en train de redéfinir la façon de bâtir une attaque dans le monde du hockey professionnel.

Il n’y a toutefois jamais eu de feu d’artifice. Cette transaction a fini par plonger les Sharks dans la pire période de leur histoire. Ils ont été écartés des séries quatre saisons de suite, ce qui est une première dans l’histoire de l’organisation. Et en cours de route, cette débâcle a eu pour effet de pousser Doug Wilson vers la porte de sortie.

Ouvrir en mode plein écran Brent Burns et Erik Karlsson Photo : Getty Images / Christian Petersen

Quant à Burns et Karlsson, leur production individuelle a considérablement chuté durant leurs quatre saisons passées ensemble à San Jose.

Burns a vu sa production de buts passer de 21 à 11 tandis que sa moyenne de points a chuté de 69 à 52. De son côté, Karlsson a vu sa moyenne de buts passer de 16 à 7, tandis que sa moyenne de points a dégringolé de moitié, passant de 70 à 36.

À sa décharge, Karlsson a été souvent blessé durant ses quatre premières saisons à San Jose. C’est toutefois un problème récurent dans son cas puisqu’il vient de disputer sa première saison complète en sept ans.

Cela dit, il vaut le coup de souligner que tant Burns (18 buts et 61 points) que Karlsson (25 buts et 101 points) sont redevenus plus productifs dès qu’ils ont été séparés.

L’arrivée d’Erik Karlsson, âgé de 33 ans, a été célébrée de façon tonitruante à Pittsburgh. Kyle Dubas est en pleine lune de miel avec la presse locale, qui crie au génie.

Toutefois, comme je le soulignais le printemps dernier, les Penguins viennent aussi de mettre la main sur un défenseur qui a inscrit un record la saison passée en se trouvant sur la patinoire pour 126 buts de l’adversaire quand son équipe jouait à forces égales.

On peut sans doute arguer que Karlsson ne jouait pas au sein d’une bonne équipe. Mais au fil des ans, des dizaines d’autres défenseurs ont porté les couleurs de mauvaises formations. Et ils n’étaient pas aussi permissifs que Karlsson.

Par ailleurs, les résultats de la dernière saison ne semblaient pas accidentels puisque depuis 2009-2010, Karlsson est le joueur qui a été présent sur la patinoire pour le plus grand nombre de buts inscrits par les équipes adverses (toujours à forces égales).

Pour une équipe comme les Penguins, qui étaient 19e en défense et qui formaient l’équipe la plus âgée de la ligue la saison dernière, cette situation soulève des interrogations fort légitimes.

Coup de génie ou hara kiri? Chose certaine, Sidney Crosby et sa bande seront très intéressants à suivre cette saison.