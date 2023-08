La création d’un syndicat de boxeurs n’est pas pour demain

Si l’idée de mettre sur pied un syndicat des boxeurs professionnels n’est pas nouvelle, elle continue de susciter des positions opposées entre promoteurs et pugilistes.

La récente sortie du champion mondial incontesté des mi-moyens Terence Crawford en faveur d’une telle association pour défendre la santé financière et physique des boxeurs n’est certes pas passée inaperçue.

Si les boxeurs s’entendent sur les bienfaits d’un tel projet, l’opinion des promoteurs va plutôt dans le sens d’une irréalisable utopie.

Plus près de nous, tant Mazlum Akdeniz que le vétéran Jean Pascal croient que les boxeurs auraient avantage à s’unir.

Pour Akdeniz, il ne fait aucun doute que l’avènement d’un syndicat changerait la donne pour une vaste majorité de boxeurs et boxeuses pour qui leur sport s’avère souvent davantage une passion qu’un gagne-pain.

Ce serait une très bonne chose. Ce serait comme demander aux infirmières si elles aimeraient être mieux protégées. À l’heure actuelle, les promoteurs n’offrent rien pour assurer les boxeurs contre les coups durs. J’ai signé deux contrats professionnels et il n’y avait rien là-dedans pour protéger le boxeur.

Akdeniz, qui s’apprête à passer dans la catégorie supérieure des mi-moyens (147 lb), assure ses arrières en ne comptant pas que sur la boxe pour sa subsistance et celle de sa famille.

Il n’y en a pas beaucoup qui gagnent bien leur vie uniquement avec la boxe. C’est pour ça que j'investis en restauration, dans la promotion d’événements de boxe et que je viens d’ouvrir mon premier club de boxe , a dit le détenteur de la ceinture WBC Continentale des super-légers (140 lb).

Et n’allez pas croire qu’il touche des millions même s’il s’approche lentement des sommets des classements mondiaux. Invaincu en 18 combats, il n’a jamais touché plus de 20 000 dollars (avant impôts et frais d’entraînement) pour aucun de ces duels.

Au sommet de la pyramide

Même son de cloche du côté de l’ancien champion du monde Jean Pascal qui a livré des combats lucratifs, mais qui n’oublie pas que c’est loin d’être le cas pour la vaste majorité des boxeurs.

Terence Crawford est plus jeune que moi, mais j’ai déjà parlé moi aussi de l’importance d’avoir une association pour protéger les boxeurs. Mais les promoteurs n’en veulent pas parce qu’ils feraient moins d’argent et perdraient leur mainmise sur le sport.

Aux dires de Pascal, un regroupement des boxeurs pourrait être créé de manière indépendante, forçant ainsi la main aux promoteurs et aux associations professionnelles comme l’IBF, la WBC, le WBC ou la WBO.

Nous sommes en 2023, il serait temps de changer les choses dans la boxe, l’un des plus vieux sports au monde. À la fin de la journée, ce ne sont pas les promoteurs qui ont des séquelles, ce sont les boxeurs , a dit l’ancien champion WBA et WBC des mi-lourds.

Ouvrir en mode plein écran Le promoteur Yvon Michel et le boxeur Jean Pascal Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

L’envers de la ceinture

Le promoteur Yvon Michel estime qu’il serait impossible de regrouper tous les boxeurs sous une même bannière.

À l’UFC ou à la WWE qui contrôlent la plupart des combattants d’arts martiaux mixtes et des lutteurs, c’est peut-être faisable. Mais la boxe est trop divisée , a d’abord laissé entendre Michel.

En supposant qu’il y avait une entente globale entre tous les promoteurs et les boxeurs dans le monde, les promoteurs seraient heureux de faire un partage (des revenus) comme la LNH ou le baseball majeur. À la boxe, 90% des revenus vont aux boxeurs.

Pour que ça fonctionne, il faudrait qu’il y ait un programme auquel les promoteurs et les boxeurs contribueraient. Au hockey, le partage des revenus est basé sur le nombre de matchs, tandis que pour nous, à la boxe, chaque événement est unique en soi.

Pour lui, la condition pour que ça fonctionne serait d’avoir une entité unique qui regrouperait tous les boxeurs et les promoteurs.

Michel a relaté une tentative mise de l’avant par l’IBF qui n’a pas donné les résultats souhaités.

Dans les années où Éric Lucas est devenu champion du monde (contre Glen Catley), l’IBF retenait un montant des bourses pour mettre en place une rente pour les boxeurs. Au final, l’IBF a laissé tomber qu’elle était harcelée par les boxeurs qui faisaient face à une baisse de revenus vers la fin de leur carrière, insistaient pour avoir tout l’argent immédiatement. L’IBF a remis l’argent au lieu de faire face à des batailles juridiques.

Selon les souvenirs d'Yvon Michel, 5% de la bourse du boxeur allait dans cette cagnotte à laquelle devaient aussi contribuer les promoteurs. Il estime de plus que même à sur une échelle réduite en territoire canadien, la mise sur pied d’un syndicat de boxeurs aurait peu de chances de réussir.

Le Canada a peut-être une centaine de boxeurs qui ont un permis contre peut-être 8000 ou 9000 au Mexique. Il y a une telle disparité. Et sur la centaine de professionnels d’ici, combien sont à temps plein et gagnent leur vie avec la boxe. Il n’y en a pas la moitié, ni même 25%.

Pour lui, il faudrait que tous les boxeurs fassent preuve de solidarité les uns envers les autres, mais il est peu probable que cela arrive puisque chaque boxeur conduit ses affaires en fonction de son talent et ses demandes qu’il reçoit.

Là-dessus, il rejoint Jean Pascal qui est d’avis que même au sein d’un même regroupement, il n’y aurait pas d’équité possible en ayant recours à un pourcentage fixe au titre de contribution à un programme collectif de retraite et d’assurance maladie.

Quand on boxe à 2000 ou 3000 dollars par combat, le 5% fait mal. C’est sûr qu’il faudrait établir des paramètres et établir une règle empêchant un boxeur de prendre l’argent avant sa retraite, ou avant une carrière d’un certain nombre d’années ou un nombre minimum de combats.

Pour l’ancien champion du monde, tout est possible à condition d’avoir la volonté de faire les choses.