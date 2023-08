Le tirage au sort des Internationaux des États-Unis n’a pas été clément, jeudi, avec les deux champions en simple de l’an dernier. Sur leur route vers la finale se trouvent les plus redoutables adversaires possibles.

En demi-finales, Carlos Alcaraz pourrait affronter le Russe Daniil Medvedev, vainqueur en 2021 à New York, tandis que’Iga Swiatek pourrait croiser la raquette avec la Kazakhe Elena Rybakina qui n’a cependant jamais franchi le troisième tour à Flushing Meadows.

En juillet, à Wimbledon, Alcaraz s'était facilement défait de Medvedev, 3e mondial, en demi-finales, avant de battre le Serbe Novak Djokovic (2e) au terme d'un match épique.

Mais, contrairement au gazon anglais, la surface dure américaine est celle de prédilection du Russe qui y a remporté en 2021 son premier tournoi du grand chelem, un an avant que l’Espagnol n'en fasse autant et ne devienne le plus jeune numéro un mondial de l'histoire.

De son côté, Djokovic qui n'a plus gagné le titre à New York depuis 2018, pourrait théoriquement retrouver dans le carré d’as le Danois Holger Rune (4e). À moins que ce ne soit le Norvégien Casper Ruud (5e), finaliste l'an dernier.

Les quarts de finale pourraient opposer Alcaraz à l’Italien Jannik Sinner (6e), Medvedev à son compatriote Andrey Rublev (8e), Djokovic au Grec Stefanos Tsitsipas (7e) et Rune à Ruud.

Chez les Canadiens, Félix Auger-Aliassime (15e) affrontera l'Américain Mackenzie McDonald, 39e au classement mondial, lors du premier tour. De son côté, le vétéran Milos Raonic sera opposé à Tsitsipas. Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil tente, lui, de se qualifier pour le tableau principal tandis que l'Ontarien Denis Shapovalov ne participe pas au tournoi en raison d'une blessure à un genou.

Dans le tableau féminin, Swiatek, numéro un mondiale et lauréate cette année à Roland-Garros, est promise à une fin de parcours particulièrement compliquée. La tenante du titre pourrait théoriquement enchaîner dès les quarts de finale des matchs contre la joueuse en forme du moment, l'Américaine Coco Gauff (6e), gagnante de deux tournois dans le dernier mois, à Washington en juillet et à Cincinnati la semaine dernière, puis contre Rybakina (4e), avant d'éventuellement retrouver en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e), championne des Internationaux d’Australie, qu'elle avait battue en trois manches l'an dernier en demi-finales.

Cette dernière, dans le bas du tableau, a un parcours plus aisé, sur le papier, avec toutefois un quart théorique contre la Tunisienne Ons Jabeur (5e), finaliste l'an dernier, et une demie toujours théorique contre l'Américaine Jessica Pegula (3e) ou la Française demi-finaliste l'an dernier Caroline Garcia (7e).

Par ailleurs, les trois Canadiennes en lice se retrouvent dans le même quart du tableau. La Lavalloise Leylah Annie Fernandez, 72e au classement de la WTA, affrontera la Russe Ekaterina Alexandrova (22e). Si elle l'emporte, elle pourrait se mesurer à sa compatriote Bianca Andreescu (51e) lors du deuxième tour, à condition, bien sûr, que l’Ontarienne vienne à bout de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Pour sa part, la Vancouvéroise Rebecca Marino jouera contre la Roumaine Patricia Maria Tig.

(Avec les infos de La Presse Canadienne)

Avec les informations de Agence France-Presse