Les Lakers de Los Angeles dévoileront une statue à l'effigie de Kobe Bryant en bordure de leur aréna le 8 février.

L'équipe a annoncé le projet jeudi. Bryant, quatre fois champion marqueur de la NBA, a été l'un des favoris de la foule pendant ses 20 saisons avec l'équipe. Bryant et sa fille Gianna sont décédés lors de l'écrasement d'un hélicoptère en janvier 2020.

Selon les Lakers, Bryant avait participé à la création initiale du projet après qu'il eut annoncé sa retraite en 2016. Il sera le sixième ancien joueur des Lakers et le septième employé de l'équipe à être honoré sur la place des étoiles de l'Aréna Crypto.com.

Le choix de la date du 8 février 2024 n'est pas un hasard. Bryant a porté le 8 et le 24 au cours de sa carrière avec les Lakers, tandis que Gianna a porté le 2 en jouant dans les circuits mineurs. Les deux volaient avec sept autres personnes pour se rendre à un tournoi de basketball quand leur hélicoptère s'est écrasé en raison du brouillard à Calabasas, en Californie.

La statue de Bryant sera installée aux côtés de celles d'Elgin Baylor, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West et du commentateur Chick Hearn. La place des étoiles inclut aussi des statues à l'effigie des anciens des Kings de Los Angeles Wayne Gretzky, Luc Robitaille et Dustin Brown, du commentateur Bob Miller et du champion de boxe Oscar De La Hoya.

La statue sera sculptée par Julie Rotblatt Amrany.