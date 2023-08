Pour la deuxième année d’affilée, l’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal pourra compter, en piste, sur un représentant de l’unifolié fort d’une victoire d’étape au Tour de France en la personne de Michael Woods.

Ce dernier espère cependant connaître un dénouement plus heureux que son compatriote Hugo Houle, qui avait dû abandonner les deux épreuves lors de l’édition 2022, endolori et fatigué d’un été chargé en compétition.

Woods ne risque pas d’être dérangé par de tels problèmes, lui qui n’a participé à aucune épreuve depuis la Grande Boucle, qui s’est clos le 23 juillet. Plus de deux mois se seront écoulés entre sa victoire lors de la 9e étape, au puy de Dôme, et les GPCQM , qui se tiendront du 10 au 12 septembre. Mais encore une fois, le Torontois a de grands objectifs, surtout sur les routes montréalaises.

J’ai bien récupéré après le Tour, a-t-il confirmé en visioconférence avec les médias, jeudi. Je suis tombé malade pendant le Tour, mais après une semaine de repos, j’ai repris l’entraînement et maintenant, mes jambes sont prêtes. Le but, pour moi, c’est vraiment [un bon résultat] à Montréal.

Il faut préciser que le circuit montréalais, caractérisé par son fort dénivelé de 269 m sur 12,3 km parcouru 18 fois par les athlètes, peut sourire à un cycliste aux talents de grimpeur comme Woods. À sa dernière course dans la métropole, en 2019, il avait pris le 8e rang. Il a conclu le Tour de France au 11e rang du classement à l’obtention du maillot à pois, remis au cycliste le plus rapide lors des étapes en montagne. De son propre aveu, il ne sera pas le leader de la formation Israël Premier-Tech lors de l’épreuve de Québec, au circuit plus plat, mais il espère l’être à Montréal.

« L’an dernier, même un grimpeur comme Adam Yates (4e) a presque été capable de gagner. Pour moi, si je peux bien courir comme lui l’an dernier et bien grimper, je peux obtenir un bon résultat. »

Une victoire représenterait l’accomplissement de l’un de ses plus grands objectifs de sa carrière. En plus de rêver à la victoire d’étape au Giro en Italie, le seul grand Tour sur lequel il n’a pas encore triomphé, un sacre en sol québécois est dans le viseur.

J’ai commencé ma carrière ici. C’est grâce à ces courses que j’ai été capable de monter à ce niveau-là. Pourquoi pas une victoire à Montréal? , a laissé savoir Woods.

J’étais fier de gagner [une étape du Tour de France], mais je suis un athlète qui a toujours pensé au futur. Même lorsque tu obtiens une victoire, tu penses après quelque temps à la prochaine.

De grandes ambitions, peu de moyens?

La victoire de Woods en juillet, celle de Houle un an plus tôt et la présence d’autres Canadiens comme Guillaume Boivin au sein d’événements cyclistes majeurs représentent de belles vitrines à l’expansion du cyclisme au pays. Déjà, la popularité du sport augmente et les assistances, estimées à un total 120 000 personnes à Québec et Montréal en 2022, en font foi.

En plus des GPCQM , la Belle Province accueillera les championnats mondiaux de cyclisme sur piste en 2026 (Nouvelle fenêtre). L’ambition du président-directeur général de ces événements, Sébastien Arsenault, est de boucler le tout en utilisant la troisième licence dont elle dispose pour tenir une épreuve de l’ UCI .

Ouvrir en mode plein écran Le peloton en action lors de l'épreuve de Québec, en 2022. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Si le couperet est tombé sur la saison 2024, l’objectif – et l’échéancier de l’ UCI – est l’instauration d’une troisième épreuve en 2025. Mais les moyens dont Arsenault et son équipe disposent semblent rendre difficile l’aboutissement du projet. Les coûts nécessaires à son élaboration ne peuvent uniquement être soutenus par les revenus engendrés.

Le bât blesse financièrement. C’est un sport qui est gratuit. Je n’ai pas 200 000 spectateurs qui vont passer au guichet comme au tennis [à l’Omnium Banque nationale] ou à la F1, a expliqué Arsenault. Pour nous et nos partenaires publics qui absorbent la note, c’est très compliqué, mais la volonté est là pour notre développement.

Est-ce que le dossier est mort? Non. Par contre, il reste plusieurs trucs à régler. On travaille là-dessus. Je suis en contact en ce moment même avec les autorités provinciales pour voir la faisabilité, mais pour l’instant, je n’ai pas de nouvelles à donner.