Jules-Anthony Vilsaint doit encore gagner sa place

Après des semaines à jouer les seconds violons, Jules-Anthony Vilsaint vit ses premières heures comme partant avec le CF Montréal, une place qui ne s'accompagne d'aucune garantie.

En point de presse jeudi, au centre d’entraînement de la rue Notre-Dame, l'attaquant a d’abord rassuré les partisans de l’équipe.

Sa blessure à un mollet subie dimanche à Toronto est sans gravité. Il se sent prêt pour affronter le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi, au Stade Saputo.

Sera-t-il titulaire dans un deuxième match d’affilée? Le principal intéressé le souhaite, mais la décision appartient à l’entraîneur Hernán Losada, qui a clairement indiqué que sa décision n’était pas encore prise.

Il n’a d’ailleurs pas tardé à remettre à sa place un journaliste qui lui faisait remarquer que Vilsaint avait mérité sa place de partant en raison de son talent.

J’ai un avantage par rapport à beaucoup de monde. Je suis présent à tous les entraînements. Personne ne sait mieux que moi qui est prêt à jouer et qui ne l’est pas , a lancé Losada.

Il a manqué le camp d’entraînement parce qu’il était blessé en début d’année. Il n’était pas prêt pour commencer un match. Pour entrer comme remplaçant oui. Il a commencé le dernier match, mais il est important d’avancer petit à petit et de ne pas brûler un jeune à ses débuts chez les professionnels.

Vilsaint a certes fait sentir sa présence contre le Toronto FC. S’il n’a pas amassé de passes décisives, il a été à l’origine des deux buts des siens en première mi-temps.

Mais l'entraîneur argentin ne souhaite visiblement pas lui donner le crédit pour son travail, pas plus que pour l’impact de la combinaison que Vilsaint complétait avec Bryce Duke et Kwadwo Opoku.

À un autre reporter qui lui demandait si la tenue de ce trio contre le TFC allait simplifier la production de buts, la réponse de Losada est venue comme un coup de dépassement vif et précis le long de la ligne au tennis.

Combien de buts a-t-il marqués? Zéro. Alors, ça reste difficile. Deux buts de Mathieu (Choinière) et un but (de Toronto) contre son camp. Pour moi, le plus important est que l’on continue de créer des occasions , a-t-il ajouté.

Vilsaint, lui, se voit plus comme un marqueur de buts qu’un initiateur de relances et d’attaque, mais il ne veut surtout pas être une source de distraction.

Ça dépend des équipes contre lesquelles on joue. Je suis un attaquant et mon rôle est davantage celui d’un finisher. Je sens que je suis prêt pour jouer plus de minutes, mais ça restera toujours une décision du coach.

À propos de la qualité de son tir, le jeune homme de 20 ans a reconnu qu'on lui a suggéré de l'utiliser plus souvent, mais de bien choisir ses moments. Contre Toronto, il a bien cru qu'il allait marquer avant de voir le ballon terminer son parcours sur le poteau.

Autrement, tout le monde s’entend sur l’importance du prochain match. Avec 10 rencontres à disputer (quatre sur la route et six à la maison), chacune doit être traitée comme une finale, chaque point grappillé pouvant faire la différence pour une place dans les éliminatoires.

On connaît la qualité de jeu du Revolution le terrain. On se souvient du résultat lors de notre dernier duel sur leur terrain (défaite de 4-0). Samedi, ce ne sera pas à propos de ce match, mais bien à propos de notre place en éliminatoires , a souligné le défenseur Aaron Herrera.

Comme toujours, le prochain match est le plus important, que ce soit contre une équipe de la USL ou si on joue pour la coupe. Pour maintenir cette séquence positive, tu veux confirmer ça devant tes partisans. À partir de maintenant, nous allons disputer 10 finales. C’est la vérité… 10 finales! , a conclu Losada.

Pour Samuel Piette, le match de samedi sera son 150e de saison avec la formation montréalaise. Le record d’équipe absolu de 151 matchs appartient à Patrice Bernier.