Quand on regarde les gestes qu’a posés le Canadien cet été, on réalise à quel point l’état-major sous Jeff Gorton et Kent Hughes croit au principe de la fenêtre de compétitivité, un concept auquel n’adhérait pas leur prédécesseur Marc Bergevin.

Tout est fait en fonction de solidifier le noyau de jeunes joueurs de 19 à 24 ans, de favoriser leur développement et d’éliminer les contrats ou les places dans la formation de vétérans susceptibles de nuire à cet objectif. Bien que le CH souhaite faire des gains cette année, la priorité demeure d’établir des fondations solides en vue du moment où ses jeunes atteindront leur apogée.

La plus grosse acquisition de l’été, l’attaquant Alex Newhook, est un élément de plus dans le groupe d’âge qui a été ciblé. L’ancien choix de premier tour de l’Avalanche du Colorado en 2019, maintenant âgé de 22 ans, est l’expression d’un désir manifesté depuis des mois par Kent Hughes de réaliser un autre échange à la Kirby Dach .

On parle ici d’un échange où il mettrait la main sur un jeune attaquant prometteur que l'équipe croit pouvoir développer à son plein potentiel, mais dont les débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) n’ont pas été assez convaincants pour qu'il soit intouchable.

Le pari a fonctionné avec Dach, mais les candidats pour répéter le même manège cet été étaient très rares. Le Tricolore a dû payer cher (31e et 37e choix) pour convaincre l’Avalanche.

Les autres échanges de l’été, que ce soit le départ du défenseur Joel Edmundson pour Washington (contre des choix de troisième et de septième tours) ou ceux de Mike Hoffman et de Rem Pitlick, visaient à rajeunir la formation et à libérer de l’argent en vue de dépenses futures.

On ne peut pas sous-estimer la volonté qu’avait le Canadien de se défaire de Hoffman. L’équipe aurait pu racheter la dernière année de son contrat en juin pour environ 1,67 million de dollars par année pendant deux ans, mais elle s'est acharnée à générer un retour pour ses services.

On peut juger que dans l'échange suivant, il n’a pas obtenu beaucoup pour un Jeff Petry au tiers de son salaire. Mais considérons les choses autrement : pour moins de 700 000 $ (soit la différence entre un rachat du contrat de Hoffman et la portion du salaire de Petry que l’équipe a retenu en l’envoyant à Détroit), le Bleu-blanc-rouge s'est défait de Hoffman et a mis la main sur un choix de deuxième tour en plus d'autres atouts. C’est ce choix, obtenu des Penguins, qui a rendu tout l'exercice pertinent.

Maintenant, le retour de Sean Monahan et la progression des jeunes suffiront-ils à propulser l'équipe devant d’autres formations telles que les Sénateurs d’Ottawa ou les Red Wings de Détroit, qui tentent aussi de redevenir compétitives? Le CH forme une meilleure équipe, mais il évolue aussi dans une division qui peut aspirer à envoyer cinq équipes dans les séries le printemps prochain.

Jetons un coup d’œil sur chacune des équipes de l’Atlantique pour analyser comment leurs décisions de l’été sont susceptibles d’avoir changé les rapports de force dans cette dangereuse division.

Ouvrir en mode plein écran Auston Matthews devrait être le joueur le mieux payé de la LNH en 2024-2025. (Photo d'archives) Photo : usa today sports / James Guillory

Maple Leafs de Toronto

La nouvelle la plus importante de leur été est le nouveau contrat de quatre ans qu’ils ont fait signer à Auston Matthews. L’entente de 13,25 millions par année, qui entrera en vigueur pour la saison 2024-2025, est la plus lucrative annuellement dans l’histoire de la LNH .

Cela ne correspond qu’à une hausse de 1,61 million par rapport au contrat actuel de Matthews, mais les Leafs ne gagneront certainement pas de marge de manœuvre sous le plafond avec cette importante signature, même avec l’éventuelle hausse du plafond salarial.

William Nylander, T.J. Brodie et Ilya Samsonov en sont eux aussi à leur dernière année avant l’autonomie complète, et le fait que plusieurs joueurs aient été embauchés cet été pour un an seulement (Max Domi, Tyler Bertuzzi, John Klingberg, Martin Jones) reflète l’urgence des Leafs de gagner avec leur noyau actuel.

Ces ententes à court terme vont de pair avec plusieurs départs parmi le personnel de soutien (Bunting, Kerfoot, Engvall, etc.), sans compter Ryan O’Reilly qui s’était amené à la date limite des échanges.

Les Maple Leafs ne sont toujours pas les plus solides en défense, mais l’édition 2023-2024 est probablement la mieux équilibrée des dernières années. Si l’on fait fi des résultats passés, les Leafs sont assez forts pour être des prétendants à la Coupe Stanley.

Panthers de la Floride

Les Panthers ont mis du temps à se mettre en marche la saison dernière et ont accédé aux séries par la peau des fesses. Le nouveau venu Matthew Tkachuk en a profité pour devenir le leader de cette équipe et, le temps d’un parcours éliminatoire, le gardien Sergei Bobrovsky a valu chaque dollar de son imposant salaire.

Il y a eu durant l’entre-saison un effort d’ajouter de la profondeur en défense en raison de l’état de santé incertain d’Aaron Ekblad et de Brandon Montour et de la perte de Radko Gudas sur le marché des joueurs autonomes. Les Panthers ont entre autres attiré Oliver Ekman-Larsson, un vétéran qui n’est plus l’ombre du joueur qu’il était autrefois, mais qui ne coûtera que 2,25 millions pour un an dans un rôle de soutien.

À l’attaque, ils ont réduit leur enveloppe salariale le 1er juillet en cédant Anthony Duclair aux Sharks de San José, mais ont fait signer un contrat au centre Evan Rodrigues dans les heures suivantes.

Somme toute, même si l’on ne parierait pas sur une deuxième présence d'affilée en finale, les Panthers seront encore très compétitifs. Ils ont plusieurs joueurs au zénith de leur carrière et les forces sont assez bien réparties à toutes les positions.

Lightning de Tampa Bay

À l’instar des Maple Leafs, le Lightning continue d’être créatif afin de maintenir son groupe de supervedettes intact en attendant une hausse importante du plafond salarial. Il a dit au revoir à Alex Killorn, qui a signé pour quatre ans à Anaheim, il a envoyé l’étonnant Ross Colton au Colorado contre un choix de deuxième tour, et il a en quelque sorte donné Pat Maroon au Wild du Minnesota.

On aime néanmoins le discret rajeunissement qui s’est opéré parmi le personnel de soutien à la suite du départ des Perry, Bellemare et Cole.

Il commence à y avoir quelques fissures dans cette dominante formation qui a beaucoup de millage dans le corps, qui est forcée de faire des compromis sur le plan de la profondeur et qui n’a pour ainsi dire aucune relève. Il n’y a rien comme le moment présent pour le Lightning, et l’urgence d’ajouter un titre à son brillant palmarès est renforcée par le fait que le capitaine Steven Stamkos arrive à la dernière année de son contrat.

Mais avec un tel niveau de talent et une culture gagnante aussi solidement implantée, on sous-estimerait le Lightning à nos risques et périls.

Ouvrir en mode plein écran La retraite de Patrice Bergeron laissera un trou béant à combler chez les Bruins. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Bruins de Boston

Comment l’équipe ayant fracassé des records de saison l’an dernier se remettra-t-elle de la retraite de Patrice Bergeron et de David Krejci? C’est la question qui monopolise l’entre-saison des Bruins. Ils doivent s’en remettre à Pavel Zacha et Charlie Coyle, qui n’ont jamais vraiment été employés comme des centres du top 6 dans la LNH .

N’ayant pas vraiment d’autres solutions sous la main, les Bruins seront à surveiller d’ici le début de la saison dans les dossiers Elias Lindholm (Calgary) et Mark Scheifele (Winnipeg). C’est à se demander si, avec son surplus de centres, le Canadien ne pourrait pas lui-même appeler les Bruins.

Le hic, c’est que selon le site Cap Friendly, ils ont moins de 500 000 $ à leur disposition sous le plafond salarial. Déjà, de manière à se donner un peu d’oxygène, ils ont envoyé Taylor Hall et les droits de Nick Foligno aux Blackhawks de Chicago en échange de deux défenseurs droitiers des ligues mineures.

Les Bruins ont encore des joueurs capables de mettre la rondelle dans le filet – l’embauche de James van Riemsdyk pour un an à 1 million va les aider à cet égard –, mais les fabricants de jeu se font plus rares.

Boston possède encore une brigade défensive étanche et un duo de gardiens fiable, mais l'équipe devra peut-être bouleverser cet équilibre afin de résoudre ses problèmes au centre. On peut se demander si leur déclin longtemps anticipé n’est pas finalement à leurs portes.

Sabres de Buffalo

Buffalo est une destination difficile à vendre auprès des vétérans de la LNH et les Sabres ne sont pas encore assez bons pour séduire les joueurs autonomes. Aussi ont-ils conservé leurs billes afin de financer les deuxièmes contrats de leurs nombreux jeunes.

De toutes les formations de l’Atlantique qui ont procédé à une reconstruction, les Sabres sont les mieux positionnés pour en récolter les fruits dès cette année… et pour longtemps. L’abondance de talent est plus grande qu’à Montréal, Ottawa et Détroit, surtout lorsqu'on prend en considération tous les espoirs qui n'ont pas encore atteint la LNH (Ostlund, Kulich, Benson, Savoie, etc.).

Depuis deux ans, l’échange de Jack Eichel et l’époustouflante progression de Tage Thompson ont donné aux Sabres l’impulsion positive qu’ils cherchaient depuis longtemps. Les voilà sur le point d’être lancé en orbite.

Ils n’ont pas encaissé de pertes significatives durant l’été, quoique le jeune franc-tireur Jack Quinn, qui se remet d’une déchirure au tendon d’Achille, voit sa première moitié de saison être compromise.

En défense, les ajouts de Connor Clifton et d'Erik Johnson n’ont pas fait les manchettes, mais ce sont deux vétérans compétents qui vont bien soutenir les jeunes pur-sang à la ligne bleue. S’il peut rester en santé, leur top 6 en défense n’aura rien à envier à personne.

Le Québécois Devon Levi, ancien gardien émérite à l’Université Northeastern, représente l’avenir devant le filet, mais ce n’est pas acquis qu’il sera prêt dès cette saison à être l’homme de confiance, auquel cas Ukko-Pekka Luukkonen devra s’imposer. À court terme, si un point d’interrogation persiste, c’est à cette position.

Ouvrir en mode plein écran À Ottawa, Vladimir Tarasenko devrait pallier le départ d'Alex DeBrincat. (Photo d'archives) Photo : usa today sports / Sergei Belski

Sénateurs d’Ottawa

Le plus gros échange de l’entre-saison s’est passé à l’extérieur de la glace avec l’achat de l’équipe par Michael Andlauer. Cet actionnaire minoritaire du Canadien sera une bouffée d’air frais pour les Sénateurs après le règne austère et turbulent du défunt Eugene Melnyk.

Il est un passionné de hockey qui garde la tête froide en restant attentif aux besoins de l’équipe. On le croit capable d’instaurer un environnement qui fera d’Ottawa une destination plus attrayante et plus à même de retenir le talent en place.

Sur le plan du hockey, les Sénateurs étaient en fâcheuse position dans le dossier DeBrincat, et ils ne s’en sont pas trop mal sortis en ajoutant Dominik Kubalik et surtout Vladimir Tarasenko pour compenser sa perte. Un retour en forme du jeune centre Josh Norris, qui a raté toute la dernière saison, devrait changer la donne. On oublie que Norris avait terminé troisième marqueur des Sens à chacune des deux saisons précédentes.

Malgré le bilan mitigé du directeur général Pierre Dorion, qui a fait quelques très bons coups, mais qui est passé dans la mitaine à quelques reprises aussi, les Sénateurs se retrouvent avec une quantité de bons joueurs de 23 à 26 ans.

Ils semblent prêts pour un bond en avant avec un top 9 compétitif en attaque et quatre bons défenseurs. Et à défaut d’avoir un gardien dominant, le triumvirat Korpisalo-Forsberg-Sogaard laisse espérer qu’un des trois saura se distinguer. C’est une situation semblable à celle qui prévaut du côté des Hurricanes de la Caroline.

À la différence du Tricolore, des Sabres ou des Red Wings, cependant, l’essentiel du talent des Sénateurs évolue déjà dans la LNH . Il leur reste quelques espoirs intéressants dans les ligues mineures, mais l’amélioration par le biais de sang neuf s’annonce plus marginale que chez leurs rivaux.

L’entraîneur-chef D.J. Smith vit avec une certaine précarité d’emploi, car il y aura de réelles ambitions de séries éliminatoires à Ottawa cet automne.

Red Wings de Détroit

Les Wings ont accumulé une belle banque d’espoirs au cours des dernières années, mais l’ajout parfois coûteux de plusieurs vétérans pour les entourer, s’il a l’avantage de ne pas précipiter les jeunes dans des rôles excessifs, semble avoir placé l'équipe dans une sorte d’entre-deux, où elle tente d'être plus compétitive avec des embauches externes. Un contrat de trois ans d'une valeur de 3,4 millions de dollars pour le défenseur Justin Holl cet été? Ouille!

Cela dit, la pépinière d’espoirs à Détroit est alléchante, même après que Filip Zadina eut fait naufrage. Moritz Seider, Lucas Raymond et Jonatan Berggren apportent déjà leur contribution, et Marco Kasper, Nate Danielson, Simon Edvinsson, Axel Sandin-Pellikka, William Wallinder et Sebastian Cossa annoncent des jours meilleurs. Et même si le succès de l’organisation dépendra largement du développement de ce groupe de jeunes, Steve Yzerman aura la marge de manoeuvre financière nécessaire pour ajouter du talent de pointe si nécessaire.

L’été a été marqué par l’acquisition d’Alex DeBrincat, qui dotera les Wings d’un franc-tireur dont ils avaient bien besoin. Son nouveau contrat de 7,825 millions correspond à sa valeur sur le marché, et on aime particulièrement le fait qu’il s’agit d’un pacte de quatre ans qui ira chercher ses meilleures années.

Et pour le prix payé, les Wings avaient beau jeu d’ajouter Jeff Petry à leur groupe. Cela dit, plusieurs mesures provisoires sont mises en place dans la formation et la traversée du désert n’est pas terminée.