L'Arabie saoudite accueillera les finales Next Gen de l'ATP à Djeddah jusqu'en 2027, à la suite d'une entente annoncée jeudi marquant la plus récente association entre le sport et le royaume.

La bourse de l'événement grimpera à deux millions $ US, comparativement à 1,4 million $ en 2022. Les cinq dernières éditions du tournoi avaient eu lieu à Milan.

C'est la première fois que l'ATP présentera un événement officiel en Arabie saoudite. Le circuit masculin de tennis s'ajoute aux autres circuits sportifs qui se sont récemment associés au fonds souverain du royaume, qui est estimé à environ 700 milliards $.

Le président de la WTA, Steve Simon, a visité le royaume avec des joueuses en février et a reconnu peu avant Wimbledon que son circuit continuait d'avoir des conversations avec les Saoudiens.

L'association entre le sport professionnel et l'Arabie saoudite demeure controversée, puisque le royaume continue de bafouer plusieurs droits de la personne.