Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, remettrait sa démission vendredi, cinq jours après avoir imposé un baiser à la joueuse Jenni Hermoso en finale du Mondial.

Sur les images tournées sur le podium du stade de Sydney dimanche soir, juste après le sacre de l'Espagne face à l'Angleterre, on voit Rubiales prendre la tête de l'attaquante Jennifer Hermoso entre ses deux mains, avant de l'embrasser par surprise sur la bouche.

La FIFA avait annoncé jeudi qu'elle entamait une procédure disciplinaire contre Rubiales après les événements, qui pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l'article 13 du Code disciplinaire de la FIFA , précisait l'instance mondiale, restée jusqu'ici silencieuse pendant que les critiques et appels à la démission se multipliaient dans le monde politique espagnol et plus largement dans celui du football.

Consacré à la discrimination , le texte punit notamment le fait de porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité d'une personne en raison de son sexe.