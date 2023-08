Evan Dunfee a pris le 4e rang du 35 km marche aux mondiaux d’athlétisme, à Budapest, jeudi.

Le Britanno-Colombien a parcouru la distance en 2 h 25 min 28 s, seulement 16 secondes de plus que le Japonais Masatora Kawano, médaillé de bronze. L’Espagnol Álvaro Martín (2:24:30) et l’Équatorien Brian Daniel Pintado (2:24:34) ont respectivement obtenu l’or et l’argent.

Il s’agit d’une autre quatrième position pour Dunfee en Hongrie. Il avait aussi terminé au pied du podium du 20 km. Il avait toutefois établi une marque nationale grâce à un chrono de 1:18:03.

L'Espagnole María Pérez a enlevé les honneurs de l'épreuve féminine, atteignant le fil d'arrivée après 2:38:40 d'effort. Elle avait aussi gagné l'or au terme du 20 km.

