Plus que jamais, le sport est un levier pour le grand luxe.

Le groupe français LVMH, dirigé par le multimilliardaire Bernard Arnault, est le plus important conglomérat de luxe au monde, avec des marques comme Louis Vuitton, Dom Pérignon et Tiffany’s dans son portfolio. Son succès s’explique notamment par l’incroyable flair d’Arnault, qui a toujours été capable de prendre le pouls de la culture populaire et de s’y ajuster.

Un récent exemple est l’entente historique entre LVMH et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui fait du conglomérat le partenaire premium de la grande messe sportive.

Il faudra donc s’attendre à des uniformes d’athlètes griffés Dior, des victoires célébrées au meilleur champagne et des médailles qui auront des valeurs plus que sentimentales. Il était naturel que LVMH et ses maisons s’associent à ce grand rendez-vous international. Les valeurs de passion, d’excellence et d’inclusion que promeut le sport de haut niveau sont celles que cultivent au quotidien nos équipes, guidées par le désir constant de repousser leurs limites , a dit Bernard Arnault, au sujet de ce partenariat historique.

Repousser les limites est aussi l’instruction que semblent s’être donné les ligues de sports, depuis les deux dernières années. Le mariage traditionnel qu’elles semblaient avoir avec les tout aussi traditionnels diffuseurs s’effrite.

Plus tôt cette semaine, YouTube dévoilait les plus récents détails de son offre avec la Ligue nationale de football ( NFL ). Les matchs du dimanche pourront y être vus, sur mesure, via le bouquet NFL Sunday Ticket. Il y a aura même un prix spécial offert aux étudiants.

YouTube, le deuxième réseau social le plus populaire, attire plus de 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde chaque mois. Aucun réseau de télévision et surtout aucun réseau de sports ne possède ce genre de bassin, avec une ligne directe vers les jeunes qui ont délaissé la télé. Et aucun réseau ne bénéficie d'autant de flexibilité de prix.

L’année dernière, la Ligue majeure de baseball annonçait son entente avec Apple TV+.

La plateforme qui abrite Ted Lasso, le plus sympathique des entraîneurs, est maintenant la demeure du Friday Night Baseball. En plus, tel que l’annonçait le géant technologique, les amateurs pourront voir une émission en direct présentant des faits saillants tous les soirs de la semaine pendant la saison régulière.

Ils auront également accès à des rediffusions de matchs, des nouvelles et des analyses, des faits saillants, des matchs classiques, du contenu original ainsi qu'une gamme complète de programmation à la carte, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Qui dit mieux?

Ouvrir en mode plein écran Apple est maintenant un joueur important dans l'offre de télédiffusion sportive. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Apple TV+, et ses 2,5 milliards de dollars américains payés à la ligue sur 10 ans, est aussi où se loge maintenant la Major League Soccer (MLS) qu’on pourrait aussi appeler la Messi League Soccer!

Avec l’arrivée du grand Lionel Messi dans la ligue, plusieurs indicateurs ont explosé. Le prix des billets pour l’Inter Miami, l’équipe de Messi, a augmenté de plus de 150 %. Les nombres d’abonnés sur son compte Instagram de l’équipe, comme les prix de ses maillots roses, sont aussi en hausse importante.

L’engouement pour le joueur étoile a survolté l’intérêt pour la ligue qui, il faut le dire, était déjà en plein essor. L’année dernière, la finale de la Coupe des ligues entre le FC de Los Angeles et l’Union de Philadelphie avait attiré 2,2 millions de téléspectateurs, divisés entre trois réseaux (Fox Sports, Univision et TUDN). Un an, un Messi et un service de diffusion en direct plus tard, il est estimé que la finale entre l’Inter Miami et le Nashville SC a été la plus regardée de l’histoire de la ligue.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi dans le circuit nord-américain, Apple TV+ a ajouté 1 million d’abonnés à son forfait MLS Soccer Pass. Le contrat de Messi lui garantit un pourcentage des revenus que représentent ces nouveaux abonnements et Apple TV+ prépare un documentaire sur Messi et les coulisses de la nouvelle vie du joueur.

Ce genre d’accès et de contenu, les puits presque sans fond des plateformes numériques et leurs alléchantes offres sur mesure pour les consommateurs semblent insurmontables pour les diffuseurs de télévision.

Les récentes coupes à TVA Sports comme celles à l’iconique réseau ESPN révèlent plus que les changements des habitudes de consommation des amateurs de sports.

Elles représentent aussi un changement des attentes des partisans qui gravitent maintenant davantage vers des athlètes et des sports qui transcendent leur marché premier.

Ouvrir en mode plein écran Amazon possède maintenant des droits de diffusion des matchs de la NFL. Photo : Getty Images / Nick Cammett

C’est pour cela que la NFL investit autant en Europe et que la NBA , elle, le fait aussi sur le Vieux Continent ainsi qu’en Afrique.

Cette mondialisation et cette transcendance expliquent l’harmonie entre les géants du web qui sont disponibles partout ou une connexion internet le permet. Le public cible des ligues de sports qui n’ont plus de frontières géographiques, comme les Olympiques. Bernard Arnault l’a bien compris.