Auston Matthews s’engage pour quatre ans de plus avec les Maple Leafs

L'attaquant vedette Auston Matthews n'est pas près de quitter la capitale de l'Ontario. Il s'est engagé, mercredi, pour quatre saisons de plus avec les Maple Leafs de Toronto, l'équipe qui l'a repêché au tout premier rang en 2016, à raison de 53 millions de dollars.

Matthews avait encore une saison à écouler à son contrat actuel, un pacte de cinq ans conclu en 2019 qui lui permettait de toucher un salaire annuel de 11,6 M$.

Sa nouvelle entente ne débutera donc qu'en 2024-2025. À ce moment, en raison du salaire annuel de 13,25 M$ qui lui sera versé, il sera le joueur le mieux rémunéré de la Ligue nationale de hockey, devant Nathan MacKinnon (12,6 M$) et Connor McDavid (12,5 M$).

Ce nouveau contrat marque la fin d'un long été pour les partisans des Maple Leafs qui craignaient de voir le joueur de centre tester le marché des joueurs autonomes au terme de la prochaine saison malgré le fait qu'il ait signifié son intention de rester à Toronto lors de son bilan de fin de saison en mai dernier.

Matthews, qui a inscrit 40 buts et 85 points la saison dernière, avait le gros bout du bâton dans les négociations alors que les plans de l'équipe torontoise tournent majoritairement autour de lui dans le but de gagner une première Coupe Stanley depuis 1967.

Double lauréat du trophée Maurice-Richard, il est le buteur le plus prolifique de la LNH depuis son entrée dans la ligue en 2016. À 25 ans, il est aussi en voie de devenir le joueur le plus accompli de l'histoire des Maple Leafs. Il compte déjà un total de 542 points à sa fiche en seulement 481 rencontres. Ses 299 buts le placent au cinquième rang parmi les buteurs les plus accomplis de l'organisation.

Ouvrir en mode plein écran Auston Matthews a marqué 299 buts en saison régulière depuis le début de sa carrière. Photo : usa today sports / James Guillory

L'Américain natif de Scottsdale en Arizona a aussi amassé 44 points en 50 matchs de séries éliminatoires. Ses succès individuels ne se sont toutefois pas encore transformés en réussites collectives, alors que Toronto n'a gagné qu'une seule série depuis son arrivée avec le club.

Je me sens privilégié de poursuivre cette aventure en tant que Maple Leaf devant les meilleurs partisans du hockey! Je ferai tout ce que je peux pour nous aider à atteindre le sommet , a-t-il partagé sur le réseau social X .