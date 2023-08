Dix athlètes à surveiller aux Internationaux des États-Unis

C’est déjà l’heure du dernier tournoi du grand chelem de cette quasi éternelle saison de tennis.

Les meilleurs joueurs et joueuses de la planète sont déjà à New York à peaufiner leur préparation en vue du tournoi qui s'amorcera officiellement lundi.

Survol des principaux points d’intérêts dans la grosse pomme.

Novak Djokovic, Serbie

La phrase peut paraître étrange, mais Novak Djokovic n’a gagné que trois fois les Internationaux des États-Unis, en 2018, 2015 et 2011. En comparaison, il compte dix titres en Australie, sept à Wimbledon et trois à Roland-Garros.

Mais c’est à New York qu’il pourrait passer une nouvelle fois à l’histoire s’il devait remporter un 24e titre en grand chelem. Il dépasserait ainsi Serena Williams, qui vient d’ailleurs d’accoucher de sa deuxième fille, et rejoindrait l’Australienne Margaret Court, seule athlète avec 24 récompenses majeures en simple.

Mais l’histoire d’amour entre Djokovic et New York n’a pas toujours été simple. Le Serbe s’est incliné six fois en grande finale, la dernière, en 2021, devant le Russe Daniil Medvedev.

L’an dernier, le Serbe n’a pu entrer aux États-Unis en raison de son statut vaccinal.

En 2020, il a été disqualifié au quatrième tour pour avoir atteint une juge de ligne au cou avec une balle après avoir perdu un échange.

Cette année, le Joker a déjà mis la main sur deux tournois majeurs et a perdu en finale à Wimbledon contre le jeune Carlos Alcaraz.

On croyait alors assister à une véritable passation des pouvoirs, mais le bougre de 36 ans a remis les pendules à l’heure dimanche à Cincinnati, en remportant une finale d'anthologie contre le premier mondial, de 16 ans son cadet.

Ouvrir en mode plein écran Novak Djokovic reçoit une accolade de Carlos Alcaraz après sa victoire à Cincinnati. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

D’ailleurs, avec une victoire au premier tour, Djokovic renouerait avec sa couronne de premier mondial. Il ne pense assurément pas à s’arrêter au deuxième tour.

D’ailleurs, à part Alcaraz en finale, on se demande bien qui pourrait lui faire plier bagage s’il demeure en santé.

Carlos Alcaraz, Espagne

Le champion en titre semble vivre une histoire d’amour avec New York. En deux participations, il a remporté 11 de ses 12 matchs à Flushing Meadows.

Félix Auger-Aliassime est le seul joueur à l’avoir battu, en quarts de finale en 2021. L’Espagnol avait toutefois abandonné en milieu de deuxième manche.

L’an dernier, il a fait coup double. En remportant le tournoi, il a aussi accédé au premier rang mondial.

Il frappe fort, est rapide comme l’éclair et apprend à gérer les moments importants avec assurance malgré la fougue de ses 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran Carlos Alcaraz. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Sa rivalité avec Novak Djokovic s’est déjà cristallisée grâce à deux duels d’exception en finale à Wimbledon et à Cincinnati. En quatre affrontements, les deux ont chacune deux victoires et aucun n’a été en mesure d’en remporter deux de suite.

S’ils devaient se retrouver en finale, la séquence mathématique favoriserait l’Espagnol, même si tout ça ne veut rien dire.

Coco Gauff, États-Unis

Elle n’est pas l’Américaine la mieux classée, malgré son sixième rang mondial, mais l’adolescente arrive à New York le vent en poupe.

Gauff a remporté trois titres en 2023, dont deux dans le dernier mois, à Washington en juillet et à Cincinnati la semaine dernière. Dans les deux cas, il s’agissait des deux titres les plus importants de sa carrière, quelques semaines à peine après une élimination surprise au premier tour à Wimbledon.

Ouvrir en mode plein écran L'Américaine Coco Gauff. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Au passage, en Ohio, elle a battu la numéro un mondiale Iga Swiatek pour la première fois à sa huitième tentative. Elle n’avait même pas réussi à lui arracher une manche avant la semaine dernière.

La prodige du tennis américain disputera déjà un cinquième tournoi majeur à New York. En 2022, elle s’est hissée en quarts de finale, quelques mois après avoir atteint la finale à Roland-Garros.

Elle tentera de devenir la première Américaine à remporter les grands honneurs depuis Sloane Stephens en 2017.

Jessica Pegula, États-Unis

C’est elle, la partenaire de double de Coco Gauff, qui est l’Américaine la mieux classée au troisième rang de la WTA.

La fille des propriétaires des Bills et des Sabres de Buffalo vient d’ailleurs de gagner un deuxième titre WTA 1000 à Montréal, dans une finale qui a laissé tout le monde sur son appétit.

Reste qu’à 29 ans, Pegula aspire aux grands honneurs, huit ans après avoir quitté l’Université de Pittsburgh et son passage dans les tournois de la NCAA. Elle a grimpé les échelons du tennis professionnel patiemment.

Il lui reste encore quelques marches à franchir. Elle n’a jamais dépassé les quarts de finale en tournoi du grand chelem, mais ce qu’elle a réussi en Australie et à Wimbledon cette année et à New York en 2022.

Taylor Fritz, États-Unis

Il est l’Américain le mieux positionné au neuvième rang du classement de l’ATP, tout juste devant Frances Tiafoe, 10e, et Tommy Paul, 14e, demi-finaliste en Australie et à Toronto.

En 2022, tous les espoirs étaient permis pour le Californien qui débarquait à New York en pleine confiance, quelques mois après avoir remporté le tournoi d’Indian Wells. Or, il a été battu dès le premier tour par son compatriote Brandon Holt, un joueur qualifié.

Ouvrir en mode plein écran Taylor Fritz Photo : usa today sports / Jayne Kamin-Oncea

Sa défaite surprise a d’ailleurs été largement documentée dans la série Breaking Point sur Netflix.

Cette saison, il n’a pas atteint la deuxième semaine d’un tournoi du grand chelem, mais a récemment remporté le tournoi d’Atlanta, atteint la demi-finale à Washington et les quarts à Cincinnati, où il s’est incliné contre Novak Djokovic.

Il amorce le tournoi avec sans doute un peu moins de pression que l’an dernier.

Cela dit, on regrette déjà un peu d’avoir préféré lui consacrer ces lignes, plutôt qu’à Frances Tiafoe, demi-finaliste en 2022.

On verra.

Ben Shelton, États-Unis

Les Internationaux des États-Unis n’ont pas été remportés par un joueur américain en simple depuis le titre d’Andy Roddick en 2023.

Il serait audacieux de parier sur le jeune Ben Shelton, 20 ans et 46e à l’ATP, surtout qu’il n’a jamais gagné un match au tableau principal à New York. Il ne serait toutefois pas surprenant de le voir accumuler quelques victoires.

L’ancien des Gators de l’Université de la Floride a annoncé en août 2022 qu’il se consacrerait dorénavant au tennis professionnel. Son ascension a été fulgurante. L’automne dernier, il a remporté trois tournois Challengers de suite aux États-Unis.

En janvier, il a atteint les quarts de finale des Internationaux d’Australie. Le puissant gaucher a récemment reçu les éloges de Carlos Alcaraz à Toronto. L’Espagnol a dit de l’Américain qu’il n’avait jamais joué contre un joueur qui frappait aussi fort.

Bien sûr, le jeu de Shelton doit être poli. Mais poussé par une foule électrique comme celle de New York, le jeune homme a les moyens de vivre et de faire vivre de grandes émotions.

Iga Swiatek, Pologne

Que serait un palmarès des athlètes à surveiller sans la meilleure joueuse de la planète? C’est ce qu’on pensait.

La Polonaise sera la favorite pour conserver son titre acquis en finale l’an dernier aux dépens de la Tunisienne Ons Jabeur.

Ouvrir en mode plein écran Iga Swiatek a remporté son troisième titre majeur. Photo : Getty Images / AFP/TIMOTHY A. CLARY

À 22 ans, Swiatek espère mettre la main sur un 5e titre en grand chelem et un deuxième en 2023 après son sacre à Roland-Garros.

Joueuse de l’heure sur la planète, elle a remporté 53 de ses 62 matchs en simple depuis le début de l’année.

Son pire résultat de la saison est une défaite au 4e tour aux Internationaux d’Australie. Elle compte cinq finales, dont quatre titres, quatre demi-finales et deux quarts de finale à son actif cette saison.

C’est ça qui est ça.

Aryna Sabalenka, Bélarus

La deuxième mondiale a remporté deux de ses trois derniers duels contre Iga Swiatek, dont leur duel aux finales de la WTA l’automne dernier.

Sabalenka, réputée pour être capable du meilleur comme du pire sur un court de tennis, a fait taire ses détracteurs en remportant un premier titre majeur en janvier à Melbourne.

Ouvrir en mode plein écran Aryna Sabalenka Photo : Getty Images / Darrian Traynor

Elle a aussi atteint les demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon, preuve que son jeu puissant n’est pas taillé sur mesure que pour le dur.

Deux fois demi-finalistes à New York, en 2021 et 2022, la grande joueuse de 25 ans est la seule athlète qui pourrait détrôner Swiatek du premier rang mondial après le US Open.

Ons Jabeur, Tunisie

Celle qui est surnommée La ministre du bonheur arrive à New York avec un seul tournoi préparatoire sur le dur, celui de Cincinnati.

La Tunisienne, 5e mondiale, a fait l’impasse sur l’arrêt montréalais du circuit de la WTA en raison d’une blessure au genou. À son unique compétition, en Ohio, elle s’est inclinée en quarts de finale devant Aryna Sabalenka.

Jabeur tente toujours de devenir la première joueuse africaine à remporter un tournoi du grand chelem en simple. Pour les plus jeunes, la Zimbabwéenne Cara Black a notamment remporté cinq majeures en double et cinq en double mixte.

Finaliste à Wimbledon au cours des deux dernières saisons et aux Internationaux des États-Unis l’an dernier, Jabeur est capable de jeu varié et excitant, mais elle cherche encore la solution pour s’imposer en grande finale.

En douze finales de tournoi, elle compte seulement quatre titres.

Daniil Medvedev, Russie

Le Russe francophile est un spécialiste de la surface dure.

Il est arrivé en Amérique du Nord en confiance, mais la troisième raquette mondiale a été éliminée dès les quarts de finale à Toronto par Alex de Minaur et dès son deuxième match à Cincinnati par Alexander Zverev.

Il compte déjà cinq titres en 2023, dont celui de Miami en mars. Le bouillant joueur de 27 ans se plaît à New York, bien qu’il ait parfois été conspué par le public américain.

Ouvrir en mode plein écran Daniil Medvedev passe en finale aux Internationaux des États-Unis Photo : La Presse canadienne / John Minchillo

Vainqueur en 2021 devant Novak Djokovic qui tentait de réussir le grand chelem calendaire, après avoir écarté Félix Auger-Aliassime en demi-finale, le grand droitier s’est aussi incliné en finale en 2019 en cinq manches contre Rafael Nadal, en plus d’atteindre le carré d’as en 2020 dans un tournoi disputé sans public.

Avec Djokovic et Alcaraz, il est l’un des plus sérieux prétendants au titre, s’il parvient à ne pas perdre trop d’énergie à dénoncer la qualité des balles qui ne seraient pas assez résistantes selon lui.