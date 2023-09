La Coupe du monde de rugby s’ouvre sans le Canada

Dans quelques heures s'amorcera, en France, la Coupe du monde de rugby, un test à grande échelle avant les Jeux olympiques de Paris. Infrastructures, sécurité et transports seront mis à l’épreuve durant plus d’un mois. Rien qu’au plan de la sécurité, 3000 policiers et gendarmes seront mobilisés.

Sur le terrain, le match en lever de rideau opposera le pays hôte, la France, à la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

Depuis 1987, le Canada avait été qualifié pour la phase finale à 9 occasions. Cependant, cette fois-ci, c’est devant la télévision que le XV canadien regardera les matchs. Lors des dernières qualifications, le Chili était en effet venu à bout des Canadiens.

L’absence du Canada, ajoutée aux résultats décevants de l’équipe féminine à 7 aux derniers Jeux olympiques, à Tokyo, a forcé la fédération canadienne à se réformer.

En janvier 2022, un rapport d’une firme indépendante avait conclu à un climat toxique et à une absence de vision quant au développement de la haute performance. On peut y lire : Le programme est décrit comme malsain ou dangereux par plusieurs. Les joueurs actuels et anciens avouent qu’ils ne sont pas fiers de porter le chandail de Rugby Canada. Le programme de haute performance se trouve dans une situation critique.

On reproche à un certain nombre de dirigeants leur absence de stratégie dans le développement de la haute performance.

Malgré cette absence historique, à Rugby Québec, on demeure confiant pour l'avenir.

C’est vrai que la non-qualification des Canadiens à la Coupe du monde, c’est un coup d’arrêt. Du jamais vu depuis leur première participation , dit le directeur général de l'organisme, Hugo Montérémal, à Radio-Canada Sports.

Mais le remaniement opéré à Rugby Canada à la suite de l’intervention de plusieurs acteurs montre que l’on est sur la bonne voie, poursuit-il. Il y a eu un rapport d'évaluation qui a amené à la mise en place d’un code de gouvernance. De plus, on est fier de la présence de la Québécoise Karen Paquin sur le CA de la fédération canadienne. On commence à observer un changement de stratégie pour être plus proche de certaines réalités. De plus, l'embauche de Stephen Aboud comme directeur de la haute performance est un pas dans la bonne direction. Stephen a contribué à faire évoluer les équipes nationales irlandaises et italiennes et amène une grande expérience.

Ce sont des signaux positifs qu’envoie Rugby Canada.

Ouvrir en mode plein écran Le premier tournoi de rugby dans l'Est-du-Québec a eu lieu à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Au Québec, les deux années de COVID-19 ont ralenti quelque peu le développement du sport, mais depuis, le directeur général voit un essor et un engouement qui dépassent l’île de Montréal.

C’est une croissance qui est constante, et on doit en être maintenant à presque 3000 licenciés dans toutes les catégories d'âges, chez les filles comme chez les garçons, explique-t-il. On est aussi très présents dans le développement du sport au niveau scolaire. L’année dernière, ce sont 16 000 enfants qui ont bénéficié de nos programmes. La petite fierté que l’on a depuis un an, c’est que l’on a réussi à être beaucoup plus présents dans les régions. Au départ, c’était forcément concentré sur l’île de Montréal, compte tenu de sa densité, mais maintenant, il y en à en Mauricie, au Saguenay; on a Rimouski, Matane, Gaspé... ce qui nous permet de développer aussi nos actions au niveau du secondaire avec le circuit de la RSEQ .

Pour la Coupe du monde, les réunions des supporteurs vont se faire un peu partout au pays. Rien qu’à Montréal, il existe de nombreux bars qui réunissent régulièrement les amoureux du ballon ovale. La fédération québécoise profitera elle aussi de l'événement mondial pour montrer son sport.

Ouvrir en mode plein écran Les joueurs des Springboks de l'Afrique du Sud saluent la foule après leur victoire sur le Pays de Galles en demi-finales de la Coupe du monde de rugby, en 2019. Photo : Getty Images / CHARLY TRIBALLEAU

Le vendredi 8 septembre, au stade Percival-Molson, on va organiser des stages d’initiation pour que les jeunes découvrent ce sport, et à la fin de la journée, on va les inviter à aller regarder le match d’ouverture de la Coupe du monde. Je sais que d’autres initiatives vont être organisées en région.

Quand on demande au directeur général qui il voit dans sa boule de cristal pour remporter le graal du rugby, sa réponse se veut prudente.