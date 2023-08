Tout ce qui traîne se salit, dit un sage proverbe. Et inexplicablement, tout ce qui concerne le scandale sexuel d’Équipe Canada Junior 2018 continue de traîner.

Au début de juin dernier, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, avait déclaré que l’enquête commandée par la ligue au sujet d’une présumée agression sexuelle collective commise en juin 2018 avait été complétée. Et qu’en conséquence, les dirigeants de la LNH s’attendaient à recevoir un rapport au début de l’été.

Depuis ce temps, il ne s’est rien passé. Tout ce qu’on entend, c’est le chant des criquets.

On parle ici, rappelons-le, d’une enquête qui avait été déclenchée au printemps 2022, il y a plus d’un an. La LNH avait pris cette initiative après que les Canadiens, stupéfaits, eurent appris que Hockey Canada venait de conclure en vitesse une entente financière confidentielle de plus de 3 millions de dollars avec une jeune femme. Cette dernière alléguait avoir été agressée sexuellement par huit joueurs d’Équipe Canada Junior dans une chambre d’hôtel de London en juin 2018.

Cette entente hors cour avait pour effet de protéger les présumés agresseurs puisqu’elle contraignait la présumée victime et sa famille au silence.

Si le bras droit de Gary Bettman disait la vérité en juin dernier, ça signifie que la LNH est désormais en possession d’un rapport détaillant les événements de London. Et il y a de fortes chances que ce rapport révèle que certains joueurs de la LNH ont participé à un viol collectif.

Ce que l’on sait pour l’instant, c’est que dans une requête présentée à la Cour de l’Ontario en octobre 2022, les enquêteurs de la police de London disaient avoir de bonnes raisons de croire que cinq hockeyeurs avaient agressé une jeune femme de 20 ans en juin 2018.

Or, il y a 11 jours, Bill Daly a fait savoir à la consoeur Katie Strang, du site The Athletic, qu’il n’était pas en mesure d’établir à quel moment ce rapport commandé par la LNH allait être rendu public. Si la LNH devait choisir le perpétuer le silence, les camps d’entraînement se mettraient donc en branle dans quelques semaines comme si de rien n’était.

Peu importe les conclusions de l’enquête, un tel scénario est inimaginable.

En lieu et place d’une annonce de la LNH, les derniers mois ont été parsemés de rumeurs qui ne se sont pas concrétisées.

Dès que le marché des joueurs autonomes a commencé à s’essouffler au mois de juillet, des agents ont confié qu’ils se préparaient à la publication du rapport et qu’ils s’attendaient à ce que des joueurs soient sanctionnés.

Au début du mois d’août, un journaliste de Saint Louis a déclaré dans une balado que cinq joueurs étaient sur le point d’être suspendus par la LNH. Cette affirmation a été reprise par de nombreux médias mais elle ne s’est pas avérée.

Et pas plus tard que la semaine dernière, des sources policières québécoises ont indiqué à Radio-Canada que la police ontarienne s’apprêtait à porter des accusations et que c’était une question de jours .

D’où ces rumeurs/affirmations peuvent-elles bien provenir et sur quoi s’appuient-elles? Difficile à dire.

Cet été, le seul véritable développement se rapportant au scandale d’ÉCJ 2018 est survenu à la mi-juillet quand le commanditaire Nike a officiellement annoncé qu’il coupait définitivement les ponts avec Hockey Canada.

Parmi tous les commanditaires majeurs de Hockey Canada, Nike avait pourtant été le dernier à prendre ses distances avec la fédération l’an dernier. Le scandale avait éclaté en mai 2022 et Nike avait attendu jusqu’en octobre avant de se placer en retrait et de s’inquiéter de la manière dont HC était administrée.

Cette annonce de Nike cet été était intéressante. Parce qu’en décembre dernier, The Globe & Mail avait révélé que la police de London était parvenue à identifier un homme de 34 ans qui avait été photographié au Jack’s Pub, en compagnie des joueurs d’ÉCJ 2018, dans les heures précédant la présumée agression. Et que cet homme, identifié par les lettre M.M. , était un cadre supérieur de Nike Canada.

Selon des témoignages recueillis par la police, ce cadre supérieur de la compagnie avait acheté des consommations aux joueurs durant la soirée. Il aurait même versé une consommation dans la bouche de la présumée victime et lui aurait dit de prendre soin du hockeyeur qu’elle venait de rencontrer à l’occasion de cette soirée.

M.M. a été rencontré par les policiers, mais il a déclaré ne rien se rappeler à propos de cette soirée, selon les documents déposés à la Cour.

La page LinkedIn de M.M. révèle qu’il n’est plus à l’emploi de Nike depuis le mois d’avril dernier.

Au final, il est ahurissant que les vacances estivales tirent à leur fin sans qu’un rapport ait été déposé.

La confiance des Canadiens envers le système de justice et envers de grandes institutions sportives est sérieusement ébranlée. À juste titre, les gens se demandent si les athlètes professionnels ont droit à un traitement préférentiel de la part des autorités.

En 2018, la famille de la présumée victime avait rapidement porté plainte auprès de la police de London et cette première enquête n’avait mené à rien.

Nos collègues de l’émission The Fifth Estate (Nouvelle fenêtre), de CBC, ont interviewé une professeure experte de l’Université Western, Melanie Randall, qui a passé en revue les documents déposés à la Cour par la police de London. Et madame Randall en est venue à la conclusion que cette première enquête avait été au mieux superficielle .

Comment avait-on pu bâcler une enquête basée sur des allégations aussi épouvantables?

Mais quand l’affaire est devenue publique en 2022, l’enquête a été reprise et cette fois, curieusement, les enquêteurs du même corps de police ont amassé suffisamment de preuve pour s’adresser aux tribunaux (pour avoir accès à divers documents) et faire valoir qu’ils avaient de bonnes raisons de croire que cinq jeunes hommes avaient sexuellement agressé la plaignante.

Même chose du côté de Hockey Canada.

En 2018, Hockey Canada avait lancé une enquête qui n’avait même pas été complétée parce que les joueurs d’ÉCJ 2018 n’avaient pas été contraints d’y collaborer.

Mais quand le scandale est devenu public en 2022, l’enquête a été reprise et, comme par magie, elle a été complétée.

Le rapport de l’enquête commandée par Hockey Canada a été remis à un panel d’arbitres indépendants (deux anciens juges et une ex-avocate de renom) en décembre dernier. Ça fait huit mois. Malgré cela, aucune décision n’a encore été rendue par lesdits arbitres.

On se croirait en pleine impasse mexicaine. Tout le monde a enquêté mais personne ne bouge.

D’un côté, on peut certainement imaginer que Hockey Canada et la LNH préfèrent se tenir cois en attendant que la police de London passe à l’acte.

Éviter le contaminer le processus judiciaire en annonçant des sanctions ou en lançant des éléments de preuve à gauche et à droite est sans doute l’attitude responsable à adopter.

Mais là, ça fait très longtemps que cette histoire traîne, que la pression s’accentue et que tous ceux qui ont mené ou commandé des enquêtes se faufilent entre les murs et la peinture en évitant de répondre aux questions.

Le bouchon va finir par sauter.