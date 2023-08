Matthew Bergeron peut rêver à un premier départ dans la NFL

Après ses débuts avec les Falcons d’Atlanta dans un match présaison, Matthew Bergeron sent qu’il a un coup à jouer d’ici la première rencontre officielle de 2023, le 10 septembre, contre les Panthers de la Caroline.

En bon joueur de première année, le Québécois s’assure de rester humble malgré la situation qui s’articule devant lui. Il se contente de dire qu’il aimerait vraiment ça , amorcer le premier match des Falcons, et qu’il faudra que les étoiles s’alignent .

La situation va comme suit : une blessure au garde Matt Hennessy a permis à Bergeron, un bloqueur converti à cette position depuis son passage au niveau professionnel, de prendre du galon dans la formation à l’entraînement — temporairement, pouvait-on croire.

Or, la promotion s’est prolongée. C’était lui, le garde partant à gauche, quand les Falcons ont fait match nul 13-13 contre les Bengals, vendredi dernier. Deux jours plus tôt, l’organisation avait inscrit le nom de Hennessy à sa liste de blessés à long terme. Sa saison est essentiellement terminée.

Bergeron en a profité pour participer à sa première vingtaine de jeux dans la NFL, au sein des partants. Il n’y a pas de certitude, mais la porte est assurément grande ouverte.

Je me concentre vraiment sur le quotidien, parce qu’on ne sait jamais ce qui va arriver dans le football, a souligné Bergeron en mêlée de presse, dimanche. Des blessures peuvent arriver, on ne sait jamais. Je me concentre vraiment sur chaque entraînement, donner mon 100 %, puis on va voir ce qui arrive dans deux semaines.

Sous les projecteurs du stade Mercedes-Benz, à Atlanta, Bergeron a fait de belles choses et de moins belles, de son propre aveu. C’est un sentiment partagé par son entraîneur-chef, Arthur Smith, qui a cependant ajouté que Matt est un joueur déterminé, et j’aime être son entraîneur .

Un petit stress l’a envahi avant son tout premier jeu, ses tout premiers pas dans la NFL. Bergeron s’est souvenu d’avoir ressenti la même chose à son premier départ avec Syracuse dans le football universitaire américain, sur le terrain de l’Université d’État de la Floride. Il juge bon d’avoir évacué ces papillons de son estomac en vue d’un probable départ dans un vrai match de la NFL.

C’était une expérience inoubliable, a indiqué Bergeron. Ma famille était venue voir le match. Je pense que tout ça, mis ensemble, ça donne un bon moment, un moment que je n’oublierai jamais.

La famille a été au cœur de son parcours vers le milieu professionnel. Les Bergeron ont maintes fois assisté aux matchs locaux de Syracuse pendant le passage de Matthew à l’université. Ils étaient encore là pour voir leur fils ou leur frère jouer au poste de garde pour la première fois, le voir se mesurer à la ligne défensive de Cincinnati qu’il respecte énormément.

Bergeron se sentait cependant à la hauteur du défi. Maintenant qu’il est dans la peau du partant à l’entraînement, il se frotte au quotidien à des joueurs défensifs de renom comme Grady Jarrett et David Onyemata.

J’utiliserais le mot “préparé”. On m’avait préparé à ce moment, a soutenu Bergeron. C’est frustrant d’affronter Grady et David parce qu’ils arrivent à te battre, mais quand je suis arrivé à la ligne d’engagement, je sentais qu’avec tout ce qui s’est passé pendant le camp, on m’avait préparé à avoir confiance en moi.

Et surtout, il est prêt à écrire sa propre histoire, car ne serait-on pas déjà tenté d’établir des comparaisons avec un autre célèbre bloqueur devenu garde, un certain Laurent Duvernay-Tardif?

Je pense que Laurent a eu sa carrière, puis j’aimerais ça avoir ma propre carrière un peu différente, a affirmé Bergeron. Je pense que chaque Canadien, chaque Québécois va faire sa marque à sa propre manière. Je pense que Laurent a fait sa marque d’une manière. J’aimerais faire ma marque d’une autre manière, mais Laurent m’a vraiment bien appuyé, il m’a donné de bons conseils. J’apprécie vraiment.

Un dernier match présaison, le jeudi 24 août contre les Steelers de Pittsburgh, et Matthew Bergeron aura une meilleure idée de ce qui l’attend.

(Avec les informations de Manon Globensky)