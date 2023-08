Le Lightning de Tampa Bay a accordé une prolongation de contrat de huit ans et d'une valeur de 52 millions de dollars à Brandon Hagel.

Le contrat entrera en vigueur en 2024-2025, puisque l'attaquant de 24 ans doit encore écouler une dernière saison au contrat de trois ans qu'il avait accepté en août 2021, et qui lui rapportera 4,5 millions.

Hagel a établi des sommets personnels la saison dernière avec 30buts, 34 aides et 64 points.

Le Lightning avait acquis ses services des Blackhawks de Chicago en mars 2022 en plus de deux choix de quatrième tour et en échange des attaquants Taylor Raddysh et Boris Katchouk et de deux choix de premier tour.

En 211 matchs dans la LNH avec les Blackhawks et le Lightning, Hagel a récolté 64 buts et 68 mentions d'aides.