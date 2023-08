Jean Pascal veut encore se battre

Cinq mois après sa défaite aux mains de l'Allemand Michael Eifert, Jean Pascal n’est pas prêt à jeter l’éponge, ou à mettre un terme à sa carrière.

À 40 ans bien sonnés, après 18 ans et 44 combats dans les rangs professionnels, Pascal affirme avoir encore du gaz dans le réservoir et que la soirée du 9 mars dernier à Laval n’était rien d’autre qu’une mauvaise journée au bureau .

Je ne vois pas de signe que je devrais prendre ma retraite. Le dernier combat n’a pas été en ma faveur, mais je connais la raison de ma défaite. C’était un adversaire que j’étais censé battre haut la main , a affirmé Pascal en entrevue avec Radio-Canada Sports.

Il s’est ensuite lancé dans une explication voulant que des séances d’étirements et de massage qu’il a tenues dans les jours précédant son dernier duel soient responsables de sa contre-performance.

La journée du combat, mon système nerveux était à ‘'off’'. J’avais fait des étirements le mardi avant le combat. Avec mon expérience, j’aurais dû savoir que ç’allait être néfaste pour moi. Mes réflexes n’étaient pas là.

En bref, selon ses explications, il aurait été trop détendu pour se battre.

Mayweather, c’est sérieux?

Jean Pascal ne craint pas non plus de remonter dans l’arène pour le fameux combat de trop . Et ses amis et ses proches n’ont pas perdu confiance en lui.

J’ai encore toute ma tête. J’articule encore bien. Je n’ai pas de problème de santé. J’ai encore la passion, la forme et les neurones. Alors, je ne vais pas arrêter ma carrière sur une défaite.

Au cours des dernières semaines, les médias sociaux ne sont enflammés lorsque l’Américain Floyd Mayweather (50-0, 27 K.-O.) a mentionné le nom du Québécois comme adversaire potentiel pour un combat d'exhibition durant une entrevue accordée au site web Fight Hype.

Tandis que Mayweather y laissait clairement entendre que les chiffres n’étaient pas les bons, tant du point de vue financier que pour le choix de la catégorie de poids, Pascal indique pour sa part que le projet n’est pas encore mort.

Ouvrir en mode plein écran Jean Pascal à l'issue de son combat face à Michael Eifert. Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Le nom de Jean Pascal résonne à l’international. Le nom de Jean Pascal est toujours vendeur. Malgré ma défaite, je reste parmi l’élite mondiale. Si Floyd Mayweather considère un combat contre moi, c’est qu’il sait que ça pourrait bien se vendre , a renchéri Pascal en ajoutant que les deux clans étaient toujours en pourparlers par agents interposés.

Si on pouvait amener ça au Canada, ce serait le combat du siècle au Canada. J’ai amené la crème de la boxe ici quand j’ai combattu Chad Dawson, Bernard Hopkins et Sergey Kovalev et peut-être maintenant Floyd Mayweather.

Il manque toutefois un élément majeur à son équation. Sans titre mondial en jeu, les amateurs de boxe se laisseraient-ils séduire par cette affiche?

Dans son agenda…

Dans le meilleur des mondes, c’est en novembre ou au début du mois de décembre que Pascal (36-7-1, 20 K.-O.) aimerait remonter dans un ring pour se battre. Il le ferait en étant entouré de la même équipe, incluant son entraîneur floridien Orlando Cuellar.

S’il a pris les choses plus légèrement en termes d’entraînement et de maintien de la forme, Pascal a tout de même pris part en juillet, à Trois-Rivières, à un combat d'exhibition de quatre rounds de deux minutes face au Mauricien Facson Perrine, un ancien champion du monde de kickboxing.

L’opération avait pour but d’amasser des fonds pour un organisme venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

Jean Pascal veut encore de la boxe. Les prochains mois nous diront si la boxe veut encore de Jean Pascal.