Qui est donc Ethan Katzberg, le nouveau champion du monde au lancer du marteau?

En remportant la médaille d’or de l’épreuve de lancer du marteau, le Canadien Ethan Katzberg a inscrit son nom dans l’histoire de l’athlétisme du pays.

Un nom qui était jusque-là peu connu du public. La question se pose donc : qui se cache derrière cette chevelure et cette moustache pittoresques?

Ouvrir en mode plein écran Ethan Katzberg à Budapest Photo : AP / Alastair Grant

Un profil rare

Adam Keenan, qui a accompagné Katzberg en finale du lancer du marteau, ne tarit pas d’éloges à l'endroit de son compatriote. Je suis très impressionné. Je pense qu'il est le lanceur le plus talentueux du monde à l'heure actuelle , a-t-il déclaré.

Publicité

L'analyste de Radio-Canada Sports Nils Oliveto abonde dans le même sens : Être champion du monde à 21 ans, c'est remarquable. Il sera un des favoris aux Jeux olympiques de Paris.

Et l’entraîneur de Katzberg, l’ancien médaillé olympique en lancer du poids Dylan Armstrong, se rappelle avoir rapidement remarqué son talent : Dès que je l'ai recruté à sa sortie de l'école secondaire, j'ai su [qu'il était spécial]. J'ai travaillé fort pour convaincre sa famille de déménager et c'est un plaisir de travailler avec lui depuis.

Katzberg, 21 ans, est originaire de Nanaimo en Colombie-Britannique. Il a commencé à lancer le marteau il y a sept ans, en observant son père Bernie l'enseigner à sa soeur Jessica.

Après avoir terminé l’école secondaire, il a déménagé à Kamloops pour s’entraîner avec Armstrong.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur d'Ethan Katzberg, Dylan Armstrong, détient toujours les records nationaux au lancer du poids (intérieur et extérieur) Photo : Radio-Canada

C'était un joueur de basketball maigre quand je l'ai eu , a confié l'instructeur au Toronto Star, cette semaine. L'athlète pèse aujourd'hui un peu plus de 235 lb.

Publicité

Ce qui m'a le plus frappé, c'est sa taille et sa vitesse. C'est une combinaison rare. Il est difficile de trouver un jeune homme rapide, grand et coordonné qui pourrait être intéressé par le lancer. Ils vont tous vers le basketball, le football ou d'autres sports. , a-t-il ajouté. Il sait comment être compétitif, mais en même temps, il est décontracté. C'est une combinaison unique et une recette pour le succès.

Déjà dans sa carrière junior, Katzberg présentait des chiffres intéressants, qui laissaient présager un bel avenir. Mais bien peu de gens s’attendaient à ce que le succès vienne aussi rapidement.

Samedi, lors des qualifications, il a inscrit une nouvelle marque nationale en propulsant le marteau au-delà de la ligne des 80 mètres pour la première fois de sa carrière (81,18 m).

Puis dimanche, en finale, le géant de 6 pieds et 6 pouces a de nouveau amélioré le record avec un lancer de 81,25 m, bon pour la première marche du podium, le tout à ses premiers mondiaux d’athlétisme.

C'est absolument incroyable de participer à mes premiers Championnats du monde et de devenir champion du monde, avec un record national en plus. C'est un merveilleux sentiment, je suis ravi.

Et selon Nils Oliveto, le jeune athlète canadien n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il peut aller chercher beaucoup plus. Le lancer du marteau est une discipline qui prend beaucoup d'années à maîtriser. Être champion du monde à 21 ans, c'est remarquable. Il sera un des favoris aux Jeux olympiques de Paris.

Katzberg à Budapest : Nouveau détenteur du record canadien avec un lancer de 81,25 m

Premier athlète canadien à monter sur le podium en lancer du marteau chez les hommes

Premier athlète canadien à remporter l'or dans des épreuves de lancers

Avant le week-end dernier, sa meilleure performance en carrière était de 78,73 m, établie lors des Championnats canadiens en juillet, à Langley, en Colombie-Britannique.

Une lignée de champions

Ethan Katzberg a précisé après la compétition que sa garde rapprochée a joué un rôle clé dans son succès. Celle-ci n’est d’ailleurs pas étrangère aux honneurs individuels.

Son entraîneur, ancien lanceur de marteau converti au lancer du poids, a remporté le bronze dans cette discipline aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008.

1:51 La cérémonie de remise de médailles

Armstrong est également monté sur le podium à deux reprises aux mondiaux d’athlétisme, décrochant l’argent en 2011 et le bronze en 2013.

Ses succès se sont transposés en dehors du terrain, alors qu’il occupe aussi le poste d’instructeur pour le champion paralympique de lancer du poids, Greg Stewart.

Également dans l’entourage de Katzberg, on retrouve l’ancien médaillé d’or olympique russe, Anatoliy Bondarchuk. Ce dernier, qui agit à titre de mentor pour le Canadien, a aussi été l’entraîneur de Dylan Armstrong et du détenteur du record mondial au lancer du marteau, le Russe Yuriy Sedykh.

Pour Armstrong, la prochaine étape consiste à retourner à la maison, pour permettre à son protégé de se reposer mentalement, physiquement, et revenir sur la saison avant d’amorcer la planification de la suivante.

Une saison qui comprendra un arrêt à Paris.

Avec les informations de Toronto Star