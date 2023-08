Mégane Sauvé a terminé son baccalauréat en enseignement du français avec l’ambition de jouer au soccer professionnel. L’ancienne des Carabins de l’Université de Montréal a tout de même cru bon d’avertir son agente : à défaut de fréquenter les salles de classe, elle tenait à ce que son nouveau club lui permette aussi de se réaliser comme formatrice sur le terrain.

Voilà donc que l’athlète de 25 ans amorcera en septembre sa première saison dans l’élite portugaise avec le Valadares Gaia FC, dans les banlieues sud de Porto. Le club a beau avoir embauché Sauvé pour ses qualités de joueuse, l’enseignante n’est jamais bien loin : elle analyse sa compréhension limitée de la langue locale en comparant les racines des mots portugais et français.

Le chemin qu’elle doit encore parcourir avant d’atteindre le statut de lusophone l’empêchera, pour l’instant, d’occuper un vrai poste d’entraîneuse au sein des équipes de jeunes à Valadares. Elle s’est cependant portée volontaire pour franchir le premier pas : des fonctions plus en retrait, en soutien, qui lui permettront par-dessus le marché d’adoucir la transition vers son nouveau milieu de vie.

Il y a des joueuses de mon équipe qui étaient déjà impliquées auparavant, des Portugaises. Les internationales qui ont un peu appris la langue vont commencer à s’impliquer, raconte Sauvé en entrevue. C’est comme ça que j’ai compris que c’était quand même possible pour moi d’avoir un petit rôle. Même si c’est juste un petit rôle au début, au moins, je vais regarder comment ça se passe, puis ça permet aussi de s’intégrer dans la communauté, avec tous les gens qui s’occupent du club.

Cette volonté de donner au suivant a toujours été présente. Les débuts de Sauvé comme entraîneuse remontent à ses années au club de sa ville natale, Saint-Hyacinthe, quand elle a commencé à former les tout-petits. C’était un coup de foudre instantané.

Le travail d’entraîneuse est devenu plus sérieux lorsqu’elle s’est jointe à l’AS Blainville, où elle a gagné trois championnats de la Ligue 1 Québec (ancienne Première ligue de soccer du Québec). Parallèlement à ses activités de joueuse avec Blainville, mais aussi avec les Carabins, Sauvé a découvert ce que c’était que d’entraîner des équipes de jeunes dont la vocation formatrice se marie à une certaine recherche de résultats.

Je suis exigeante, vraiment, sur le terrain — très, très, très exigeante, reconnaît Sauvé, qui est titulaire de la licence C canadienne et du diplôme provincial d’éducatrice de soccer. Mais à l’extérieur du terrain, dans toutes les pauses, j’aime ça avoir du plaisir avec les jeunes. Je veux leur montrer que, sur le terrain, l’exigence est très haute, mais je suis quand même quelqu’un à qui on peut s’adresser s’il y a des problèmes ou s’ils ont des questions. Je pense qu’à l’extérieur du terrain, je suis très disponible, plus généreuse.

Mégane Sauvé (à gauche) a gagné son deuxième championnat national en 2022, avec notamment sa capitaine Maude Leclerc.

À n’en point douter, Sauvé est aussi exigeante envers elle-même, car on ne construit pas son palmarès sans l’être. Avec les Carabins, sa première et sa dernière année d’admissibilité se sont conclues par des championnats canadiens. Élue parmi les meilleures recrues au Canada en 2017, elle a ensuite fait partie de quatre équipes d’étoiles aux niveaux provincial et national.

Quand les Carabins ont encore conquis le Canada en 2022, Sauvé était l’athlète de l’année de son université, du réseau québécois et du championnat canadien.

Ajoutons à cela ses titres de championne avec Blainville, où elle a aussi soulevé le trophée de meilleure joueuse de la Ligue 1 Québec en 2022, et on se dit que Valadares a bien fait de recruter Sauvé, qui a amorcé son parcours comme milieu défensif avant de montrer son sens du but plus haut sur le terrain avec le temps.

La principale intéressée souligne cependant que, hormis la NCAA américaine, le système universitaire ne dit absolument rien à son nouveau club. C’est en la voyant à l’œuvre par la magie de l’écran que les dirigeants se sont fait une idée, et c’est maintenant à elle de les convaincre qu’ils ont fait le bon choix.

L’exemple de Marie-Yasmine Alidou, passée par les Citadins de l’Université du Québec à Montréal avant de rouler sa bosse en Europe et d’aboutir au Portugal, a de quoi inspirer la nouvelle professionnelle. Sauvé est justement représentée par l’agence qui gère la carrière d’Alidou.

Ça m’a donné confiance que ça va bien se passer, indique Sauvé. Les joueuses sont très bien traitées, donc sur ce plan, je ne suis vraiment pas déçue. Avec l’agence, on a juste établi que c’était un bon championnat pour commencer, puis on allait voir si ça ouvre d’autres portes. Mon but est vraiment d’aller chercher le plus de minutes ici, et après, ça va sûrement ouvrir des portes, soit dans d’autres pays ou dans le même pays, mais un petit peu plus haut au classement.

Depuis trois saisons, après avoir fréquenté le milieu du tableau, Valadares joue pour éviter la relégation. La seule Canadienne de l’effectif croit qu’elle sera mise dans les meilleures conditions pour relever de bons défis.

Je pense que le point le plus important pour moi en jouant pro, c’était vraiment de sortir de ma zone de confort, reconnaît-elle. Dans les dernières années, au Québec, c’était amusant, j’ai eu beaucoup de succès, mais le niveau de jeu devenait un peu redondant. Tu joues toujours avec les mêmes joueuses, puis contre les mêmes joueuses aussi. Je sentais que je n’étais pas assez poussée. Je pouvais jouer à 85 % de ce que je vaux et ça fonctionnait quand même dans certains matchs, tandis qu’ici, si ce n’est pas 100 % de ce que je vaux, ça ne va pas bien se passer puisque le niveau est trop relevé.

Mégane Sauvé aura une meilleure idée du niveau à partir du 3 septembre contre Damaiense dans la Coupe de la ligue, puis deux semaines plus tard pour ses débuts en championnat contre Braga.