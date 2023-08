Djokovic se rapproche d’Alcaraz au classement mondial

Vainqueur dimanche du Masters 1000 de Cincinnati après une finale spectaculaire, Novak Djokovic s'est rapproché un peu plus de la place de no 1 mondial, toujours occupée lundi par Carlos Alcaraz, finaliste malheureux.

Aux Etats-Unis, Djoko a pris sa revanche sur le phénomène espagnol de 20 ans, qui lui avait dérobé quelques semaines plus tôt le titre à Wimbledon. Il ne s'était engagé sur aucun tournoi depuis.

Cette victoire, sa troisième à Cincinnati et la quatrième de la saison pour le Serbe, permet à Novak Djokovic (9795 pts) de grappiller des points sur son adversaire du soir et de se rapprocher à seulement 20 points d'Alcaraz (9815 pts) et de la place de no 1 mondial, qu'il a abandonnée en juin dernier.

Derrière, le Russe Daniil Medvedev, éliminé en huitièmes par Alexander Zverev, est toujours troisième tandis que le Danois Holger Rune grimpe à la 4e place mondiale, aux dépens du Grec Stefanos Tsitsipas qui perd trois places.

Vaincu au second tour à Cincinnati, Félix Auger-Aliassime glisse d'un rang au 15e échelon. Denis Shapovalov paie un peu plus cher pour son absence, lui qui chute de quatre places en 26e position.

Gauff en hausse

Du côté féminin, la jeune Américaine Coco Gauff, gagnante dimanche de son premier tournoi WTA 1000 à Cincinnati, grimpe au 6e du classement WTA toujours largement dominé par la Polonaise Iga Swiatek.

Gauff, 19 ans, gagne donc une place et se rapproche de son meilleur classement, soit la 4e position qu'elle avait atteint en octobre 2022.

Karolina Muchova, déjà finaliste à Roland-Garros en juin puis finaliste pour la première fois de sa carrière dans un tournoi WTA 1000 à Cincinnati, entre de son côté dans le Top 10, son meilleur classement.

Dans le camp des Canadiennes, Bianca Andreescu (51e) et Leylah-Annie Fernandez (72e) font du sur place, tandis que Rebecca Marino fait deux petits pas en avant vers le 101e rang mondial.

Le Top 5, toujours dominé par Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, reste lui inchangé.