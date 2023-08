Un doublé de Choinière donne la victoire au CF Montréal

Mathieu Choinière a inscrit deux buts et le CF Montréal a poursuivi sa domination contre le Toronto FC en triomphant 3-2, dimanche soir, au BMO Field.

La première demie a été incroyable, a mentionné Losada. C'était incroyable collectivement. C'est une victoire méritée pour l'équipe. C'est trois points sur la route avec une autre victoire contre Toronto cette année.

Choinière a touché la cible lors de chacune des deux demies pour aider le Bleu-blanc-noir à signer une troisième victoire aux dépens des Reds cette saison. Les Montréalais avaient gagné deux fois en quatre jours à la mi-mai, dont une fois en Championnat canadien.

Les hommes de Hernan Losada n'ont pas perdu contre le Toronto FC (3-12-10) à leurs sept derniers affrontements (6-0-1) et ils ont regagné le neuvième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l'Association Est.

Le CF Montréal (10-12-2) a aussi vu le défenseur Aimé Mabika pousser accidentellement le ballon dans son propre filet.

À son premier départ en carrière en MLS, Jules-Anthony Vilsaint a été à l'origine des deux premiers buts de la formation montréalaise. Il a cependant été victime d'une blessure au mollet gauche et il a été remplacé à la 38e minute.

Federico Bernardeschi a également réussi un doublé pour les Torontois, qui ont perdu leurs neuf dernières sorties. Il s'agit de la pire séquence de l'histoire de l'équipe.

Le premier but de Bernardeschi a mis fin à une disette de 684 minutes sans but, toutes compétitions confondues, des Torontois et à leur disette de 847 minutes sans but au BMO Field.

Losada a dit que même si ce n'était pas une performance parfaite, il est satisfait de ses joueurs.

Je crois qu'en général, c'était une belle performance, a dit Losada. Le prochain ballon est toujours le plus important. Nous avons commis des erreurs et cela va arriver. Ça fait partie du jeu.

Le CF Montréal reprendra l'action samedi soir en accueillant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Faire preuve d'opportunisme

Les deux équipes revenaient d'une pause de plus de trois semaines en raison de leur élimination hâtive à la Coupe des Ligues et ça s'est ressenti dans les 10 premières minutes, alors que le synchronisme n'était pas encore retrouvé.

Le CF Montréal a donné un premier coup de semonce à la 13e minute, lorsque Vilsaint a raté le filet à courte distance à la suite d'une passe de Kwadwo Opoku. Le jeune Québécois de 20 ans s'est repris de belle façon quelques minutes plus tard.

Nous voulons représenter Montréal avec des joueurs d'ici, a dit Hernan Losada. Ça fait partie de notre philosophie.

Sur le flanc gauche, Vilsaint a réussi à échapper à la couverture de Shane O'Neill et en revenant vers le centre, il a décoché un puissant tir bas qui a frappé le poteau droit. Le ballon a ricoché contre le gardien Tomas Romero et est revenu du côté gauche, où Choinière l'a envoyé dans le filet après s'être défait de Brandon Servania.

Vilsaint a refait des siennes à la 25e minute. Bryce Duke a intercepté un dégagement de Romero et a lancé l'attaquant en course. Vilsaint a effectué un tir bas que le gardien du Toronto FC a repoussé directement sur Mabika, qui a marqué contre son camp.

Duke a lui-même eu l'occasion de faire bouger les cordages, à la 41e minute, mais sa déviation de la tête, après avoir accepté un centre précis de Choinière, a donné contre la barre transversale avant d'être poussée hors de danger.

Les Torontois ont haussé le rythme en début de deuxième demie et ils ont obtenu quelques percées dans la surface de réparation. Jonathan Sirois et la défensive montréalaise ont su résister sans broncher.

L'Italien Lorenzo Insigne a fait son entrée dans la rencontre à la 60e minute et même s'il n'avait pas joué depuis le 1er juillet, il a su faire sentir sa présence. À la 66e minute, il a remis le ballon à son compatriote Bernardeschi, qui a décoché un magnifique tir enroulé dans la lucarne gauche.

Le Bleu-blanc-noir a obtenu une occasion en or de se redonner une priorité de deux buts et il ne l'a pas raté.

Opoku a d'abord complètement effacé Mabika grâce à un bon pivot et il a lancé une attaque à trois contre un. Sa passe en direction de Lassi Lappalainen a été maîtrisée lourdement par le Finlandais, mais ce dernier s'est fait pousser dans la surface de réparation par Raoul Petretta, qui a été expulsé. Choinière a eu la tâche de tirer le penalty, qu'il a converti du côté gauche.

Dans les arrêts de jeu de la deuxième demie, Bernardeschi a décoché un autre superbe tir pour réduire l'écart, mais ce fut trop peu, trop tard pour les favoris locaux.