Djokovic remporte une finale épique, Coco Gauff triomphe à Cincinnati

Dans une reprise de la finale de Wimbledon, les deux premières raquettes mondiales Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se disputaient le titre à Cincinnati. Après un duel de 3 heures 49 minutes, c’est finalement Djokovic qui l'a emporté en 3 manches 5-7, 7-6 et 7-6, dimanche en Ohio.

En début de match, les deux joueurs ont laissé des miettes à leur adversaire lors de leurs séquences au service. Puis, au 6e jeu, Djokovic s’est offert trois balles de bris, avant de convertir la première. Alcaraz a immédiatement répliqué avec le bris pour ramener tout le monde à la case départ.

Un scénario annonciateur de ce qui attendait les adversaires, qui se sont affrontés dans ce qui allait être le match le plus long de l'histoire du tournoi, pour une finale dont les amateurs présents se souviendront longtemps.

À 5-5, Djokovic a cédé devant la pression du numéro 1 mondial, qui a su profiter de sa troisième balle de bris du jeu avant de servir pour la manche, remportée au compte de 7-5 après une heure d’échanges soutenus.

Carlos Alcaraz a remporté la première manche en un peu plus d'une heure de jeu.

Au deuxième acte, Alcaraz a brisé son adversaire au troisième jeu pour se donner une avance de 2-1. La météo semblait offrir un coup de main au natif d’El Palmar, alors que Djokovic est apparu diminué par l’humidité et la chaleur. Mais c’était mal connaître le vainqueur de 23 grand chelem que de le compter pour battu : le Serbe a profité de deux balles de bris au 8e jeu, convertissant la première pour ramener les deux joueurs à 4-4.

Après 2 h 10 min de jeu, c’est finalement au bris d’égalité que la deuxième manche s’est décidée, Djokovic envoyant les deux larrons pour un troisième et ultime tour sur le court, au bout d’un long rallye remporté 9-7.

En troisième manche, les joueurs se sont échangé les jeux comme les coups pendant plus de 90 minutes. Au 7e jeu, Djokovic a brisé le service d’Alcaraz, s’offrant même une balle de championnat alors qu’il servait à 5-3. Mais sa double faute a ramené l’Espagnol dans le match. Puis, au 10e jeu de la manche, Alcaraz a sauvé 3 balles de championnat pour ramener le score à 5-5, et prolonger la soirée des spectateurs.

Au jeu suivant, qui s’est éternisé au bris d’égalité, l’Espagnol a sauvé quatre balles de bris, reprenant les commandes grâce à un as extérieur. Après avoir servi pour le titre, Djokovic servait maintenant avec succès pour rester dans le match.

C’est au bris d’égalité que le titre s’est gagné, et c’est au service, grâce à un retour raté d’Alcaraz, que le Serbe s’est offert son 39e Masters 1000 en carrière, améliorant son propre record de l’ATP au passage.

Ce fut l'un des matchs le plus difficiles que j’ai joué dans ma carrière, peu importe l’importance du tournoi. On a traversé tellement de choses dans cette finales : des échanges incroyables, des hauts et des bas, de la chaleur... C'est le genre de match qui me pousse à continuer de travailler fort, et pour lesquels on veut poursuivre sa carrière , a dit le vainqueur en entrevue au centre du terrain après son triomphe.

Coco Gauff triomphe à Cincinnati

C’est devant ses partisans que Coco Gauff a été sacrée championne de l’Omnium de Cincinnati, dimanche après-midi. En finale, l’Américaine de 19 ans a vaincu la Tchèque Karolina Muchova en deux manches de 6-3 et 6-4.

Il s’agissait d'un premier affrontement entre les deux joueuses.

Coco Gauff avec son trophée.

Gauff, finaliste à Roland-Garros en 2022, a obtenu un premier titre lors d'un tournoi de calibre 1000 lorsque Muchova a envoyé son coup droit hors des limites du terrain.

L'Américaine de 19 ans a lancé sa raquette dans les airs et elle a sauté de joie après être venue à bout de son adversaire en une heure et 56 minutes.

C'est incroyable, a mentionné Gauff lors de la présentation des trophées. Je suis simplement heureuse d'être ici pour ce moment. Je veux féliciter Karolina pour son impressionnant parcours dans le tournoi. J'espère que nous nous affronterons plus souvent sur une aussi grande scène.

Gauff est devenue la quatrième finaliste adolescente du tournoi et la première depuis Vera Zvonareva en 2004. Elle est la première championne adolescente depuis Linda Tuero, qui avait alors 17 ans en 1968.

De son côté, Muchova, finaliste à Roland-Garros, tentait de mettre la main sur son premier titre de la saison. Pour Gauff, il s’agit d’un troisième triomphe cette année, elle qui a remporté le tournoi de Washington plus tôt dans le mois.

La première manche a été le théâtre d’un festival de bris de service, alors que Gauff a profité de trois de ses cinq chances, contre deux pour sa rivale en six occasions.

On a eu droit à du jeu serré en début de deuxième manche, mais Muchova a cédé devant la pression de sa rivale pour se faire briser au 5e jeu, puis de nouveau au 7e.

Alors que Gauff servait pour le match, ça a été au tour de Muchova de lui rendre la pareille. La 7e joueuse mondiale a finalement profité de sa 4e balle de match pour clore l'affaire.

Gauff a hier surpris la no 1 mondiale Iga Swiatek pour atteindre la finale.

