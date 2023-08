Noah Lyles, nouveau roi du 100 mètres

L'Américain Noah Lyles, qui vise un doublé 100 m-200 m, a réussi la première partie de son défi en devenant champion du monde de la ligne droite, en 9,83 secondes.

Âgé de 26 ans, Lyles, déjà double champion du monde en titre du 200 m, a égalé la meilleure performance mondiale de la saison pour s'imposer devant le jeune Botswanais Letsile Tebogo et le Britannique Zharnel Hughes, tous deux crédités d'un temps de 9 sec 88 et départagés au millième de seconde.

Plus tôt, Lyles avait déjà signé la meilleure performance des demi-finales en 9,87 s. La grosse surprise était cependant venue dans la dernière vague avec l’élimination du champion du monde en titre, l’Américain Fred Kerley.

1:26 Diane Sauvé s'entretient avec le Canadien Brendon Rodney.

Le champion olympique en titre, l'Italien Marcell Jacobs, a aussi mordu la poussière en demi-finales (10,05 s). C’est aussi lors de cette dernière portion que le parcours du Canadien Brendon Rodney s'est terminé. Il a obtenu un chrono de 10,25 s, insuffisant pour espérer un repêchage vers la finale.

1:58 Diane Sauvé discute avec l'Italien Marcell Jacobs. Le coureur est déçu de sa performance lors des demi-finales du 100 m et se concentre maintenant sur les prochaines épreuves.

Chez les femmes, Sha'Carri Richardson a lancé un message clairs aux Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson lors des qualifications au 100 mètres en signant le chrono le plus rapide (10,92 s).

Publicité

Philibert-Thiboutot éliminé

Sur 1500 m, le Québécois Charles Philibert-Thiboutot a été éliminé en demi-finales. Parti au cœur de la seconde vague, il s'est vite retrouvé à l'arrière du groupe et n'a jamais pu combler le retard.

Je me suis dit qu’il fallait que je reste patient, parce qu'en allant me battre à l’avant, j’allais perdre mon énergie , a-t-il indiqué après la course. En même temps, quand on est pris en arrière, ça prend un gros coup dans le dernier tour. Je pense que j’ai fait une belle remontée, mais avec 150 m à faire, je suis tombé complètement lactique, puis j’ai simplement manqué de jus, malheureusement.

Philibert-Thiboutot a franchi la distance en 3 min 37 s 41/100e pour terminer en 10e place alors qu'il devait se classer parmi les six premiers de sa course pour accéder à la finale.

Ouvrir en mode plein écran Charles Philibert-Thiboutot après les demi-finales, dimanche en Hongrie Photo : Reuters / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Loin de lui l'idée de se trouver des défaites, le Québécois a noté le calibre particulièrement relevé des vagues de demi-finales. Les deux demi-finales, n’importe quelle autre année, avaient le niveau d’une finale en soi. Tout le monde a vraiment rehaussé le niveau , a-t-il souligné.

Publicité

Malgré un résultat décevant, le coureur continue de construire sur ce qu'il qualifie de la meilleure saison de sa vie . Même si j’ai 32 ans d’âge, j’ai peut-être 4 ou 5 ans d’entraînement puisque j’ai été arrêté tellement longtemps. Je me dis que je peux encore aller en chercher.

Le meilleur temps de la journée fut celui de l'Américain Yared Nuguse (3:32;69), gagnant de la première vague devant le Kenyan Abel Kipsang (3:32;72).

La finale aura lieu mercredi.

Johnson-Thompson de retour au sommet de l'heptathlon

La Britannique Katarina Johnson-Thompson a décroché un deuxième titre de championne du monde de l'heptathlon, en résistant au 800 m furieux de l'Américaine Anna Hall, médaillée d'argent.

Ouvrir en mode plein écran C'est dans un bel esprit sportif que l'heptathlon a couronné sa championne Katarina Johnson-Thompson. Photo : getty images for world athletics / Christian Petersen

Âgée de 30 ans, KJT , a totalisé 6740 points, seulement 20 de plus que Hall. La Néerlandaise Anouk Vetter s'est parée du bronze avec 6501 points.

Johnson-Thompson, déjà titrée en 2019 à Doha, marque son retour au sommet après une rupture d'un tendon d'Achille en 2020, puis un forfait aux Jeux olympiques de Tokyo en raison d'une déchirure à un mollet.

La Serbe Ivana Vuleta a été sacrée championne du monde de saut en longueur pour la première fois de sa carrière avec un bond à 7,14 m, meilleure performance mondiale de l'année.

Vuleta, 33 ans, championne d'Europe à Munich l'année dernière, s'est largement imposée en finale devant l'Américaine Tara Davis-Woodhall (6,91 m) et la Roumaine Alina Rotaru-Kottmann (6,88 m).

L'Allemande Malaika Mihambo, championne olympique et championne du monde en titre, n'a pas pu participer à la compétition en raison d'une petite déchirure musculaire à une cuisse survenue lors des championnats nationaux en juillet.

Petite matinée pour le Canada

La première séance de la journée n’a pas offert de moments de réjouissance pour les athlètes de la délégation canadienne.

Radio-Canada Sports webdiffuse toutes les compétitions des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest, en Hongrie. Cliquez ici pour obtenir plus de détails sur l'horaire.

En qualifications du 400 m dames, les Canadiennes Kyra Constantine (52,28 s) et Grace Conrad avec un sommet personnel de 51,60 s, bon pour la 30e place parmi 48 sprinteuses, n’ont pas atteint l'étape suivante. Le temps le plus rapide de la journée a été enregistré par la Dominicaine Marileidy Paulino en 49,90 s.

Aucun Canadien n’a pris le départ sur cette distance chez les hommes, le Norvégien Havard Bentdal Ingvaldtsen s’avérant le plus rapide avec un record national en 44,39 s.

Il n’y aura pas non plus de Canadiennes en demi-finales du 100 m, la seule représentante Khamica Bingham n’ayant pu faire mieux que le 27e temps des qualifications en 11,29 s.

Ouvrir en mode plein écran Django Lovett à Budapest Photo : Reuters / DYLAN MARTINEZ

Au saut en hauteur, Django Lovett ne sera pas de la finale en dépit d’un bond de 2,22 m, son meilleur résultat de la saison. Pour atteindre la finale, les participants devaient franchir une barre à 2,28 m ce qu’ont réussi 13 concurrents.

Avec les informations de Agence France-Presse