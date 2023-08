Les Espagnoles auraient eu raison de s’écrouler au cours de la dernière année, mais elles avaient des choses à prouver. Résilientes, elles ont su faire fi des distractions, pour décrocher le premier titre mondial de leur histoire.

Plusieurs voyaient déjà l’Angleterre réussir le doublé en gagnant l'Euro et la Coupe du monde en un an. Dans un match serré qui s’est soldé par la marque de 1-0, l'issue aurait facilement pu glisser en leur faveur.

Les Lionesses ont eu un parcours presque sans faille, faisant presque oublier les nombreuses blessures subies par certaines de leurs joueuses au cours des derniers mois.

Derrière ce brio se cache l’entraîneuse Sarina Wiegman qui a su rallier ses troupes. Dans les moments les plus difficiles, on a senti les Anglaises solidaires à leur entraîneuse. Pour la deuxième fois de suite, Wiegman doit se contenter du titre de vice-championne du monde, après avoir pris le 2e rang avec les Pays-Bas en 2019.

Mais si la Néerlandaise avait déjà une excellente réputation avant le début du tournoi, elle risque de devenir la candidate numéro un pour les équipes à la recherche d’un nouveau sélectionneur. Wiegman risque fort bien de recevoir un appel des États-Unis…

Pour la première fois du tournoi, on s’est souvenu de l’absence de la capitaine Leah Williamson et de l'attaquante Beth Mead dans cette finale. La différence aura été dans les détails et dans de tels moments, des joueuses de cette importance auraient pu amener ce je-ne-sais-quoi qui a manqué à l’Angleterre dimanche.

Malgré la défaite, l’Angleterre a confirmé son statut de première de classe. Elle sera plus que jamais à craindre dans toutes les prochaines compétitions majeures.

De nombreux amateurs souhaitaient un dénouement différent. Pour certains, voir l’Espagne l’emporter était le pire scénario possible. On se souviendra que la sélection espagnole a été plongée dans une véritable controverse au cours des derniers mois. En septembre dernier, quinze joueuses avaient affirmé ne plus vouloir porter le maillot espagnol, en raison des méthodes utilisées par l’entraîneur Jorge Vilda.

La Fédération espagnole de soccer avait alors donné son plein appui au sélectionneur. Les joueuses en question ont alors été laissées de côté et seules trois d’entre elles sont finalement revenues avec la sélection.

Pour plusieurs, une victoire de l’Espagne était synonyme de solidarité envers l’entraîneur Jorge Vilda et la fédération. À plusieurs reprises au cours du tournoi, on a pu percevoir deux clans très clairs : celui des entraîneurs et celui des joueuses.

Mais si cette cassure était évidente, l’objectif commun entre les joueuses l'était tout autant. La sélection a réussi à démontrer à quel point l’Espagne est une pépinière de talents. La réalité, c’est que l’Espagne a une profondeur incroyable. Même en l’absence de joueuses comme Mapi León, Patri, Pina et Paños , la Roja féminine avait le potentiel d’aller jusqu’au bout.

Même quand la double Ballon d’or Alexia Putellas, qui revient d’un an à l’écart des terrains en raison d’une blessure à un genou, n’est pas au sommet de la forme, il y a des joueuses capables de prendre le relais.

Ouvrir en mode plein écran Alexia Putellas et sa médaille d'or Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Salma Paralluelo, 19 ans seulement, aura particulièrement brillé. Élue meilleure jeune joueuse du tournoi, elle a déjà remporté la Coupe du monde chez les moins de 17 ans, les moins de 20 ans et avec l’équipe sénior. Une carrière qui ne fait que commencer, mais déjà tellement prometteuse pour la joueuse du FC Barcelone. Elle aura été préférée à Alexia Putellas sur le onze partant pour la grande finale. Une décision osée de l’entraîneur, mais probablement la bonne à prendre au vu des performances des deux joueuses depuis le début du tournoi.

Alexia Putellas a tout de même démontré pourquoi elle est considérée comme l’une des meilleures joueuses au monde. Les prouesses qu’elle pouvait faire ballon au pied ont déjà été vantées maintes et maintes fois, mais elle a prouvé dans ce tournoi quelle leader elle était. Elle a accepté son rôle inhabituel de réserviste, a servi d’ancrage pour une équipe en quête de repères et de stabilité. On ne peut s’empêcher de se demander quel aurait été le résultat de l’Espagne à l’Euro l’année dernière si Putellas ne s’était pas blessée à la veille du début du tournoi…

Avant cette année, l’Espagne n’avait gagné qu’un seul match dans son histoire en Coupe du monde. S’il y a justement un élément qui ressort de ce Mondial, c’est à quel point le soccer féminin a progressé de façon fulgurante au cours des dernières années. Des négligés ont surpris et de grandes nations ont échoué. L’intérêt des amateurs a grimpé en flèche, comme en témoignent les 75 000 personnes qui ont assisté à la finale à Sydney.

Et ce n’est que le début… L’Australie, malgré sa défaite contre la Suède lors de la petite finale, a réussi son meilleur résultat avec une 4e place. Le gouvernement australien a depuis annoncé qu’il investirait 200 millions de dollars dans le sport féminin. Certains pays devront quant à eux faire un examen de conscience à la suite de cette Coupe du monde, en commençant par le Canada.

Ouvrir en mode plein écran Les joueuses et membres du personnel de l'équipe espagnole font la bascule à l'entraîneur Jorge Vilda après leur victoire en finale de la Coupe du monde féminine. Photo : afp via getty images / DAVID GRAY

Si la tension a été palpable tout au long du tournoi entre Jorge Vilda et ses joueuses, il était un peu surprenant de voir ces dernières faire la bascule au sélectionneur en guise de célébration après le match. Évidemment, il a plusieurs nouvelles jeunes joueuses dans cette équipe qui ne sont pas concernées par les récentes plaintes. Ce geste peut tout de même paraître comme un manque de solidarité envers celles qui ont sacrifié leur carrière afin de faire changer les choses.

On a l’impression qu’on ne connaîtra jamais le fond de cette histoire, mais les Espagnoles n’ont vraisemblablement pas gagné pour l’entraîneur et pour la fédération. Elles l’ont plutôt fait malgré l'entraîneur et la fédération.

Les joueuses ont soulevé le trophée pour leur pays, pour les 91 000 personnes qui se sont déplacées l’année dernière au Camp Nou pour assister à un match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour ces amateurs de soccer qui sont restés derrière leur équipe féminine, malgré la tempête.

Cette Coupe du monde, elles l’ont gagnée pour elles.