Médaille de bronze pour le Montréalais Scott Lutes aux mondiaux de paravoile

Les Championnats du monde de voile et de paravoile ont pris fin dimanche, à La Haye, aux Pays-Bas. Des quatre Québécois en action, Scott Lutes est celui qui s’est démarqué alors qu’il a été décoré du bronze avec son coéquipier britanno-colombien John McRoberts en RS Venture Connect.

Le paralympien montréalais n’était toutefois pas pleinement satisfait de cette troisième place comme il l’a indiqué mercredi dernier, à l’issue des dix manches de la compétition. En effet, car le duo canadien s’était imposé dans quatre manches, en plus d’avoir fini deuxième à deux occasions.

Ça nous a pris un peu de temps pour trouver notre rythme et réussir à le garder. Je comprends comment John se sent : la dernière chose dont tu te souviens, c’est la dernière course. Quand ça ne va pas bien après avoir vu à quel point ça s’était bien passé la veille, c’est plus difficile à accepter.

Les Canadiens ont conclu la régate avec 19 points pour finir derrière les Français Ange Margaron et Olivier Ducruix (11) et les Portugais Pedro Reis et Guilherme Ribeiro (16).

Publicité

Lutes, médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Rio, a tout de même tenu à remonter le moral de son coéquipier.

Je pense que dans l’ensemble, nous avons disputé d’excellentes courses et je crois que John sous-estime un peu la performance qu’il a donnée. Il peut garder la tête haute quant à la façon dont nous avons navigué cette semaine.

Vendredi, les frères Thomas et William Staples ont conclu leurs mondiaux au 70e rang en classe 49er, soit un résultat dans les mêmes eaux que leur 74e place obtenue aux Championnats européens de l’an dernier. À sa dernière course, le duo de Beaconsfield a pris le neuvième rang de la flotte bronze.

Quant à Coralie Vittecoq, elle a pris le 22e rang de la flotte argent en ICLA 6, samedi, ce qui la classe au 68e rang au classement final.

La meilleure Canadienne, Sarah Douglas, a conclu en 24e place, ce qui permet au Canada d’obtenir une place dans cette épreuve pour les Jeux olympiques de Paris de l’été prochain.

La Torontoise s’était classée sixième aux Jeux de Tokyo.