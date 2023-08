Messi et l’Inter Miami remportent la Coupe des ligues

Lionel Messi a inscrit son 10e but du tournoi à la 23e minute, et le gardien de but Drake Callender a converti le 10e tir de son équipe la séance de tirs au but, avant de stopper la tentative de son opposant Elliot Pannico, et l'Inter Miami a remporté la finale de la Coupe des ligues 1-1 (10-9 aux t.a.b), samedi à Nashville.

Il s'agissait de la première édition de la Coupe des ligues, une compétition opposant les équipes de la MLS à celles de la Liga MX au Mexique, et d'un premier trophée dans l'histoire de l'Inter Miami, obtenu un mois après l'arrivée de Lionel Messi.

Le premier but du match a été inscrit à la 23e minute par Messi, d'un puissant tir du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation. L'Argentin marquait dans un septième match d'affilée, soit toutes les rencontres auxquelles il a pris part avec Miami, et inscrivait un 10e but dans le tournoi.

La balle s'est retrouvée sur le pied de Messi lorsqu'une passe de son coéquipier Robert Taylor a été bloquée. Messi a driblé pour déjouer le défenseur Walker Zimmerman et a décoché un tir tout juste à l'extérieur de la surface de réparation dans le coin supérieur gauche du filet. Le gardian Elliot Panicco n'a eu aucune chance malgré son plongeon.

Les partisans de Nashville ont hué Messi à ses premières touches de balle, mais la foule l'a acclamé quand il a marqué.

Nashville a égalisé à la 57e minute grâce à un filet de Fafa Picault, à la réception d'un coup de pied de coin. Messi a eu une occasion de but à la 71e minute, mais il a atteint le poteau. Le pointage était de 1-1 après le temps réglementaire.

Les tirs au but ont été nécessaires pour déclarer un vainqueur. Pas moins de 10 tireurs ont dû s'élancer afin de départager les deux équipes, et c'est le gardien de l'Inter Miami Drake Callender qui a joué les héros. Il a d'abord battu son opposant Elliot Panicco d'une frappe puissante dans le haut du filet, avant d'arrêter la tentative de Panicco sur le tir suivant.

Premier à s'élancer, Messi a calmement converti sa tentative aux tirs au but pour aider son équipe à remporter un tout premier trophée.

Plus de détails suivront.

Avec les informations de Associated Press