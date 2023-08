Un superbe quatrième quart donne la victoire aux Alouettes

Les Alouettes de Montréal sont revenus de l'arrière dans le quatrième quart et ont battu le Rouge et Noir d'Ottawa 25-24, samedi, pour prolonger leur séquence de victoires à quatre matchs.

Pour le Rouge et Noir, il s'agissait d'un quatrième revers de suite. La formation ottavienne n'a donc toujours pas de victoire en six rencontres contre les formations de l'Association de l'Est.

Le Rouge et Noir a remporté le tirage au sort et a décidé de reporter sa décision en deuxième demie. Les Alouettes, qui portaient leur uniforme rouge pour ce duel, se sont rendus en mi-terrain à leur première séquence, connaissant un début de match difficile.

Mustafa Johnson a inscrit le premier sac du match, forçant une perte de sept verges au Rouge et Noir, qui a ensuite retourné le ballon à l'adversaire.

Alors près de la zone des buts, le quart-arrière des Alouettes Caleb Evans a tenté une passe qui a facilement été interceptée par Damon Webb.

Dans les dernières secondes du premier quart, une belle passe du quart Dustin Crum vers Shaquelle Evans a permis au Rouge et Noir de s'installer à une verge de la zone des buts.

Tyrrell Pigrome a ensuite inscrit son premier touché en carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF), et son équipe menait 7-0 après un quart.

David Côté a inscrit les Alouettes au pointage avec un placement de trois points de 10 verges.

Evans, qui avait bien commencé le match avec six passes complétées à ses sept premières tentatives, a ensuite perdu de son rythme, ne réussissant que deux de ses six suivantes.

Pigrome a ensuite profité d'un cafouillage du quart des Alouettes, qui a perdu le ballon en voulant courir avec celui-ci. Le Rouge et Noir a récupéré le ballon échappé et Pigrome a inscrit son deuxième touché du match dès le premier jeu en attaque.

Le Rouge et Noir n'a eu besoin que de quatre séquences offensives pour mener 14-3.

Bryce Carter a obtenu son sixième sac du quart en fin de première demie pour le Rouge et Noir.

Avec 37 secondes à jouer à la première demie, le Rouge et Noir a ajouté un placement de 39 verges. Sherrod Baltimore a réalisé la troisième interception des siens peu après le placement, pour s'assurer que les Alouettes ne marquent pas avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps.

L'ailier espacé Tyler Snead a redonné espoirs à son équipe en captant la passe de son quart-arrière pour inscrire un premier touché dans le match pour les Alouettes, en début de troisième quart. Côté a confirmé le touché de sept verges en bottant le ballon entre les poteaux, et la marque était 17-10.

Le quart du Rouge et Noir a toutefois porté un dur coup aux visiteurs au quatrième quart. Crum a réalisé le touché au sol en courant les 13 verges le séparant de la zone des buts.

Avec un peu moins de six minutes à jouer, Côté a permis aux Alouettes de réduire l'écart à 24-13 grâce à un placement de trois points de 50 verges.

Snead a inscrit son deuxième touché du match avec 2:33 à disputer. Ce dernier a gagné 20 verges par la passe, avant de terminer sa course dans la zone des buts. Les Alouettes n'ont toutefois pas réussi leur transformation de deux points.

Avec moins d'une minute à jouer, Evans a décoché une passe de 51 verges vers Hergy Mayala, laissé seul en fond de territoire offensif, et les Alouettes ont obtenu un premier essai et les buts.

Avec un troisième essai et deux verges, le quart-arrière des Alouettes a été patient avec le ballon, pour finalement décider de courir jusqu'en zone des buts et inscrire le touché pour donner les devants aux siens pour la première fois du match.

Les Alouettes n'ont pas réussi leur transformation de deux points, voulant se donner une avance de trois points avec 14 secondes à faire, mais ont quand même pris les devants 25-24.

Le Rouge et Noir a réussi quatre sacs du quart dans le match.