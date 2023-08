Gauff surprend Swiatek, Alcaraz en finale à Cincinnati

Lors de leurs sept premiers duels, Coco Gauff n'avait remporté aucune manche contre la première raquette mondiale, Iga Swiatek. Samedi, l'Américaine de 19 ans a battu la Polonaise en trois manches 7-6 (2), 3-6, 6-4 pour atteindre la finale de l'Omnium de Cincinnati.

Swiatek, gagnante de trois des six derniers tournois majeurs, a sauvé trois balles de match, avant de finalement voir Gauff l'emporter devant ses partisans.

Ça fait vraiment du bien, a déclaré Gauff. Ça montre que je peux être de ce niveau, ou du moins me battre à ce niveau. Je suis certaine que je vais l'affronter plusieurs autres fois. Je ne crois toujours pas être au sommet de mon potentiel.

Septième tête de série du tournoi, Gauff n'avait jamais gagné plus que quatre jeux dans une manche contre Swiatek avant le match de samedi, alors qu'elle a remporté la première manche en bris d'égalité. Le premier affrontement entre les deux joueuses remonte au tournoi de Rome, en 2021.

Je me suis battu jusqu'à la fin, a dit Swiatek. Coco, c'est une excellente joueuse. Ce match, elle le méritait plus. Mon énergie est à sec et je suis contente d'avoir quelques jours de repos.

Gauff est la quatrième joueuse de moins de 20 ans à atteindre la finale à Cincinnati depuis le début de l'ère moderne du tennis, et la première depuis Vera Zvonareva en 2004. La dernière à avoir remporté le titre a été Linda Tuero en 1968, alors âgée de 17 ans.

Dans l'autre demi-finale, Karolina Muchova a battu Aryna Sabalenka, 2e joueuse mondiale, pour atteindre le match ultime.

La Bélarusse Aryna Sabalenka a remporté la première manche au bris d'égalité (7/4) face à la Tchèque Karolína Muchová (17e). Celle-ci avait toutefois remporté quatre jeux de suite pour revenir à 5-5 avant de perdre à son tour son service.

Dans la deuxième manche, Sabalenka perdait de sa superbe et face à une adversaire qui l'avait déjà battue en demi-finale à Roland-Garros cette saison, elle commettait deux doubles fautes consécutives au 6e jeu alors qu'elle menait 40-0.

Muchová faisait ensuite le bris de service pour se détacher 5-3 et servir pour le gain de la manche. Ce qu'elle faisait sans coup férir, contraignant la Bélarusse à une troisième manche.

Muchova l'a brisé pour mener 2-1 face à une Sabalenka très irrégulière, alternant as et doubles fautes. La Tchèque en profitait pour prendre l'avantage 5-3 en brisant une fois encore son adversaire.

Avec sa victoire, acquise sur une faute directe de Sabalenka, elle s'offre la première finale de sa carrière dans un WTA 1000 et s'assurer d'entrer lundi dans le top 10 du classement mondial.

Alcaraz survit à Hurkacz

L'Espagnol Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati en battant le Polonais Hubert Hurkacz en trois manches (2-6, 7-6/7/4), 6-3), samedi en demi-finale.

Ouvrir en mode plein écran Carlos Alcaraz Photo : usa today sports via reuters con / Dan Hamilton

Alcaraz, assuré de conserver sa place de numéro mondial au moins une semaine de plus après cette victoire, affrontera dimanche en finale le vainqueur de l'autre match qui oppose plus tard samedi le Serbe Novak Djokovic à l'Allemand Alexander Zverev.