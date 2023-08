Le marcheur Evan Dunfee établit une nouvelle marque nationale

Le Canadien Evan Dunfee a pris le 4e rang de l’épreuve du 20 km marche, samedi, aux mondiaux d’athlétisme à Budapest.

Ce dernier a établi une nouvelle marque nationale, complétant l'épreuve en 1 heure 18 minutes 3 secondes. Inaki Gomez détenait le record canadien depuis 2016, avec un temps de 1 heure 19 minutes 20 secondes.

La performance de Dunfee lui a également permis d’inscrire le meilleur chrono de sa carrière sur cette distance, environ 10 ans après sa plus récente marque personnelle.

Plutôt reconnu comme un marcheur de longue distance, l’athlète originaire de la Colombie-Britannique a lui-même admis à la blague qu’il devait probablement maintenant s’identifier comme un marcheur de 20 km.

Sa famille, ses amis et notamment son partenaire d’entraînement Perseus Karlström, qui a terminé au 2e rang de l’épreuve, lui ont insufflé la confiance nécessaire, a-t-il confié.

Ma fiancée, mes parents… tout le monde me disait : ‘’Tu peux rivaliser avec ces gars-là.’’ Peut-être que je n’y croyais pas, mais eux oui, et j’ai choisi de les écouter pour une fois.

Selon l'analyste en athlétisme Laurent Godbout, la performance de Dunfee constitue une belle surprise.

Pour le 20 km, je ne pense pas qu’il se voyait terminer aussi haut. Il a travaillé très fort pour améliorer sa vitesse, et ça a paru aujourd’hui, parce que dès la première moitié de la course, il était à 20 secondes de son meilleur temps personnel sur 10 km.

Avec sa 4e place, Dunfee obtient également son billet pour les Jeux olympiques de Paris, en 2024.

C’est un poids énorme enlevé de mes épaules, souligne-t-il. Le financement était menacé parce que je n'étais pas un athlète de 20 km et j'avais besoin de l’être, alors le fait d'avoir ce financement confirmé pour l'année prochaine, d'obtenir cette qualification pour Paris, de pouvoir me concentrer uniquement sur le fait de m’y présenter et performer, c'est génial!

Bien qu’il préfère compétitionner dans la chaleur, dame Nature en a décidé autrement. En raison de la pluie, l’horaire de la compétition a été chamboulé et la course a débuté avec deux heures de retard.

Ces circonstances n’ont pas semblé troubler le Canadien, qui a simplement tenté de demeurer détendu avant d’aller sur la piste faire ce dont il est capable .

Evan Dunfee sera à nouveau en action jeudi, lors de l’épreuve du 35 km marche, et Laurent Godbout est optimiste à l’approche de la compétition.