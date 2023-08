Une finale inédite à la Coupe du monde féminine

Une nation sera titrée pour la première fois : le Mondial féminin, qui a battu des records sur le terrain et en dehors, atteindra son apogée dimanche pour une finale inédite entre l'Angleterre et l'Espagne.

Quelque 75 000 partisans sont de nouveau attendus au Stadium Australia de Sydney pour le point culminant de la Coupe du monde, où des records de fréquentation dans les stades australiens et néo-zélandais se sont enchaînés depuis le 20 juillet.

La compétition aura été le théâtre de quelques surprises, alors que de nombreux favoris ont été éliminés prématurément, de façon historique.

L'Allemagne s'est inclinée lors de la phase de groupes avec le Brésil, l'Italie et le Canada, champion olympique. Puis les États-Unis, doubles tenants du titre, sont eux passés à la trappe dès les huitièmes de finale – l’élimination la plus précoce de leur histoire.

Inversement, des nations ont émergé : l'Afrique du Sud, la Jamaïque et le Maroc ont tous atteint les huitièmes de finale pour la première fois. Et la Colombie, portée par des milliers de partisans, a effectué sa première apparition en quarts de finale, s'inclinant avec honneur (2-1) devant l'Angleterre.

Les exploits des équipes moins bien classées prouvent que le fossé s'est considérablement réduit dans le soccer féminin. Même si à la fin, ce sont deux des meilleures équipes mondiales qui s'affronteront en finale.

L'Angleterre de Sarina Wiegman est championne d'Europe en titre à domicile et l'Espagne, qui joue seulement son troisième Mondial, a déjà remporté en 2022 les Coupes du monde U-20 et U-17.

Cela reste une finale inédite, car les deux équipes, qui se sont rencontrées en quarts lors de l'Euro l'année dernière (2-1 pour l'Angleterre en prolongation), n'ont jamais atteint ce niveau du Mondial.

Avant un éventuel titre, les Anglaises n'ont pas été tout à fait parfaites, mais ont fait jouer leur expérience, notamment en huitièmes de finale lors de la séance de tirs au but contre le Nigeria.

Nous savons à quel point notre nation est passionnée chez nous et à quel point elle veut que nous gagnions , a déclaré samedi la capitaine anglaise Millie Bright. Nous avons un plan de match à exécuter et nous devons jouer le match de notre vie.

L'Espagne a également connu quelques difficultés, battue sèchement (4-0) par le Japon lors de son dernier match de phase de groupes.

Ce que nous voulons faire demain [dimanche], c'est être les meilleures du monde et nous le ferons en gagnant la finale , a souligné l'entraîneur espagnol Jorge Vilda, samedi.

La Roja a aussi défié les turbulences en dehors du terrain, car la préparation en vue de la Coupe du monde a été perturbée par le conflit entre 15 joueuses et le sélectionneur, critiqué pour sa gestion.

Malgré 12 joueuses en moins, dont au moins cinq titulaires (trois joueuses sont revenues), les Espagnoles sont à une marche de dominer la planète.

Comme les blessées anglaises (Leah Williamson et Beth Mead), les joueuses qui refusaient de jouer sous Vilda ont à peine manqué à l'appel, preuve de l'étendue des ressources des deux équipes.

Ouvrir en mode plein écran Les joueuses de soccer Alexia Putellas et Filippa Angeldal, lors de la demi-finale de la Coupe du monde féminine 2023 entre l'Espagne et la Suède. Photo : Associated Press / Abbie Parr

Alexia Putellas, double Ballon d'or en titre, a d'ailleurs été réduite à un rôle secondaire alors qu'elle tente de retrouver sa condition physique après une blessure.

À sa place, la meneuse de jeu du FC Barcelone, Aitana Bonmati, qui faisait partie des 15 protestataires, s'est imposée comme la force créatrice de l'Espagne, tout comme la jeune Salma Paralluelo, qui a fait deux entrées fracassantes contre les Pays-Bas et la Suède.

Une bonne recette pour l’Angleterre

L’entraîneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, bat également des records. La Néerlandaise s'apprête à connaître pour la quatrième fois de suite la finale d'une compétition majeure, après l'Euro 2017 et le Mondial 2019 aux commandes des Pays-Bas, puis l'Euro 2022 avec l'Angleterre.

Déjà très respectée dans son pays d'adoption, elle n'est plus qu'à une victoire de rejoindre Alf Ramsey, qui a mené l'Angleterre au titre masculin en 1966, l'unique Coupe du monde pour la nation.

Wiegman a pris les commandes de la sélection anglaise en septembre 2021, avec son assistant Arjan Veurink, et sa présence s'est fait sentir.

Ce qu'elle a apporté, c'est un projet clair , de la sérénité et un discours de vérité. Elle a des titulaires, des joueuses pour les fins de match, des remplaçantes, et chacune connaît son rôle , décrit Charlotte Harpur, journaliste de soccer pour The Athletic.

Sous sa direction, les Anglaises n'ont perdu qu'une fois (2-0 lors d’un match amical contre l'Australie, en avril), et surtout beaucoup gagné : 32 matchs sur 38, dont la finale de l'Euro 2022 contre l'Allemagne (2-1) devant 87 000 spectateurs à Wembley.

En Océanie, elle s'est distinguée par son sens de l'adaptation, en réussissant à jongler entre les diverses blessures et suspensions qui l'ont privée de plusieurs membres de son effectif.

Ouvrir en mode plein écran La joueuse de soccer anglaise Millie Bright et son entraîneuse Sarina Wiegman Photo : Associated Press / Abbie Parr

Et la technicienne de 53 ans s'est fait aimer de son groupe, comme en témoigne l'étreinte devenue quasiment rituelle avec sa capitaine Millie Bright à chaque fin de match.

Le câlin de Bright n'est plus seulement le sien, c'est celui de toute une nation , a clamé le journal anglais The Guardian avant la finale.

Le choc face aux Espagnoles valide en tout cas les choix d'une fédération qui a travaillé depuis plusieurs années pour parvenir à ce niveau, avec Wiegman en cerise sur le gâteau.