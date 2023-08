Le CF Montréal est prêt à revenir au jeu, mais se méfie du Toronto FC

Les mauvaises langues diront que le CF Montréal ne pouvait affronter un meilleur adversaire pour son retour au jeu dans la MLS, mais le sentiment n'est pas partagé au sein de l'équipe.

Après plus de trois semaines sans avoir disputé un match d'importance, le Bleu-blanc-noir prend la direction du BMO Field pour y affronter dimanche soir le Toronto FC, une des pires formations du circuit Garber.

À travers les controverses, les contre-performances et le congédiement de l'entraîneur-chef et directeur sportif Bob Bradley, il est vrai que les choses ne tournent pas rond pour les Torontois cette saison.

Ils n'ont signé que trois victoires en 24 matchs dans la MLS cette saison (3-11-10), ils ont perdu leurs huit dernières sorties, toutes compétitions confondues, et ils n'ont pas marqué à leurs 619 dernières minutes. De plus, le TFC revient d'une performance décevante à la Coupe des ligues, ce qui l'a également forcé à prendre une pause de trois semaines.

Au cœur d'une course aux séries impliquant au moins six formations dans l'Association de l’Est, les Montréalais n'ont aucun point à perdre, surtout contre un rival naturel. Mais au-delà des difficultés éprouvées par leurs prochains adversaires, il est hors de question pour les hommes de Hernan Losada de tomber dans le piège.

La longue pause leur a permis [Toronto] de retrouver des blessés et de bien préparer la rencontre. Nous avons la chance de tuer leur saison, mais eux veulent nous mettre des bâtons dans les roues. C'est un match piège, mais je pense que si nous faisons ce que nous avons à faire, ça devrait bien aller , a mentionné le Québécois Samuel Piette.

Il y a toujours un danger contre n'importe quelle équipe, mais surtout contre Toronto. Pour moi, ce sont des matchs dans une catégorie à part.

C'est un derby et tous les ingrédients sont en place pour jouer un grand match , a ajouté le milieu de terrain Victor Wanyama. Ce sera une rencontre difficile, mais nous espérons aller là-bas et obtenir le résultat que nous souhaitons.

Une chose est sûre, le CF Montréal (9-12-2) fait bien de se méfier parce que l'entraîneur-chef par intérim du Toronto FC, Terry Dunfield, et ses joueurs les attendent de pied ferme.

Nous devons à nos partisans une bonne performance et je ne pense pas qu'il puisse y avoir un meilleur match que de se mesurer à Montréal à domicile , a-t-il insisté.

La longue pause pourrait en quelque sorte aider à réussir cette performance. Le capitaine du TFC, Michael Bradley, devrait disputer un premier match depuis le mois d'avril. L'Italien vedette Lorenzo Insigne et l'Espagnol Victor Vazquez ont quant à eux repris l'entraînement cette semaine, mais on ne sait pas s'ils seront disponibles dimanche.

La vigilance sera encore plus de mise pour le Bleu-blanc-noir, qui n'est pas reconnu pour être très dangereux à l'étranger cette saison. Il présente un piètre dossier de 1-9-2 sur les terrains adverses et il n'a marqué que cinq buts en pareille situation, tout en étant blanchi à neuf reprises.

Le CF Montréal pourra s'appuyer sur ses deux victoires en mai au détriment du Toronto FC, dont une au BMO Field en Championnat canadien, mais Losada reste néanmoins prudent.

Je crois que Toronto sera très différent avec les nouveaux ajouts et les joueurs qui reviennent d'une blessure. Nous allons affronter une équipe en bien meilleure condition que lors des deux fois précédentes. Nous avons au moins l'expérience de notre match à Toronto en Championnat canadien. Nous irons là-bas avec l'intention de revenir avec des points , a-t-il affirmé.

Les 15 ou 20 premières minutes de l'affrontement pourraient en dire long sur la préparation des deux équipes en vue de leur retour au jeu.

Nous voulons imposer le rythme rapidement contre Toronto, a observé Losada. Nous devons rester organisés et disciplinés en début de match. Ce sera très important de garder la concentration lors des premières minutes.

Vendredi, l'entraîneur-chef du CF Montréal a laissé savoir que Lassi Lappalainen et Ariel Lassiter ont subi une blessure mineure à l'entraînement pendant les trois semaines de pause et on ne sait pas s'ils seront de la formation dimanche. Dans son cas, l'attaquant hondurien Romell Quioto sera à nouveau absent en raison d'une blessure à l'ischio-jambier.