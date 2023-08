Le Québécois Charles Philibert-Thiboutot a obtenu sa place en demi-finales du 1500 m samedi, à l'issue des qualifications lors des Championnats mondiaux d’athlétisme à Budapest, en Hongrie.

Philibert-Thiboutot a franchi la distance en 3 min 34 s et 60/100, terminant 6e de sa série, la première de quatre réunissant un total de 58 coureurs.

4:19 À l'arrière, Charles Philibert-Thiboutot sourit après sa course. Photo : Reuters / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Les six premiers coureurs de chacune des séries passaient à la phase suivante. Ainsi, l'autre représentant canadien, le Kieran Lumb, a été éliminé. Le Vancouvérois n'a pu faire mieux qu'une 8e place, en 3 min 36 s 66/100.

Le temps le plus rapide a été enregistré par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3:33,94), qui se trouvait dans la même vague que Philibert-Thiboutot. Josh Kerr détient le deuxième chrono (3:34,00).

Les demi-finales seront disputées dimanche après-midi. La finale aura lieu mercredi.

Philibert-Thiboutot s'approche ainsi à mi-chemin de son objectif. Avant son départ pour la capitale hongroise, il a déclaré à Radio-Canada Sports avoir comme objectif de participer à la finale.

Rodney avance sur 100 m

En l’absence d’Andre De Grasse, non qualifié sur cette distance à Budapest, un seul Canadien a franchi la première phase des sprints sur 100 m. Les trois premiers de chaque vague au fil d’arrivée passaient en demi-finales en plus des trois temps suivants au cumulatif.

Ainsi, le Torontois Brandon Rodney, 31 ans, a terminé 4e de sa vague en 10,16 s, tout juste derrière le champion olympique, l’Italien Lamont Marcell Jacobs qui en a profité pour inscrire son meilleur temps de la saison en 10,15 s.

2:11 Le coureur Brandon Rodney s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m masculin à Budapest. Photo : Associated Press / Petr David Josek

Grâce à son temps rapide, Rodney a été repêché pour l’étape suivante tout comme le Polonais Dominic Kopec (10,12 s) et l’Iranien Hassan Taftian (10,17 s).

Blake lui, n’était pas sous sa bonne étoile. Après un bon départ dans le couloir no 4 de la seconde vague, il n’a pu tenir le rythme face à l’Américain Noah Lyles (9,95 s) et au Kenyan Ferdinand Omanyala (9,97 s).

Natif de la Jamaïque et résident de Burnaby en Colombie-Britannique, Blake a conclu au 5e rang en 10,29 s, un temps un brin trop lent pour être parmi les trois autres sprinteurs repêchés.

Ouvrir en mode plein écran Brandon Rodney et l'Italien Lamont Marcell Jaoobs jettent un oeil sur le tableau électronique en attente de leur résultat officiel. Photo : afp via getty images / ANDREJ ISAKOVIC

Le meilleur temps de la journée a été signé par le Jamaïcain Oblique Seville, auteur d’un 9,86 s, son meilleur résultat de l’année.

Les demi-finales et la finale seront présentées dimanche après-midi à 16 h 35 et 19 h 10 (HAE).

Forte impression de Desgagnés

Plus tôt en matinée, Jean-Simon Desgagnés a terminé deuxième de sa vague pour obtenir son billet pour la finale du 3000 m steeplechase.

Le futur médecin natif de Québec a franchi la distance en 8 min 20 s 4/100 à seulement 6 centièmes de l’Éthiopien Getnet Wale.

Parmi tous les coureurs des trois vagues, Desgagnés a obtenu le 6e chrono, un résultat qui le rend bien heureux.

2:11 Jean-Simon Desgagnés à l'arrivée de sa vague. Photo : afp via getty images / JEWEL SAMAD

C'est un dernier tour que j'avais dans les jambes et que je préparais depuis longtemps. Le but était de finir dans le top cinq pour passer en finale, mais surtout de finir le mieux possible. J'ai poussé jusqu'à la fin. J'étais efficace sur les haies, efficace sur la fosse. Ça me met vraiment vraiment en confiance pour ce qui arrive , a-t-il confié à Radio-Canada Sports dans les instants qui ont suivi sa performance.

Les cinq premiers coureurs de chaque vague accédaient à la finale, en plus de celui ayant eu le temps le plus rapide parmi le reste des participants.

Le Québécois de 25 ans a ajouté qu'il s'était bien senti tout au long de l'épreuve qui a connu un départ un peu plus lent que ce qu'il a l'habitude de voir.

Même si on a fini rapidement, la course n'était pas représentative du peloton. Ce sont les Championnats du monde avec les 36 meilleurs au monde. Il faut être dans les 15 meilleurs pour la finale. C'est toujours difficile.

Son entraîneur Félix-Antoine Lapointe rayonnait lorsqu’il a commenté la course de son protégé.

C’était vraiment un scénario parfait. C’était notre objectif ambitieux depuis le début de l’année de faire la finale, mais de la façon dont il la fait, en rentrant par la grande porte et en rivalisant avec les meilleurs au monde, c’est au-delà des attentes. a confié Lapointe à Sportcom, ajoutant qu’il s’agissait de la meilleure course de la carrière de Desgagnés.

On savait qu’il était en forme, mais de le concrétiser comme ça, c’est un super moment ! Là, il faut rester terre-à-terre et garder en tête qu’il y a une finale mardi , a poursuivi l’entraîneur qui croit que le coureur pourrait battre son record personnel en finale.

La finale sera courue mardi à 15 h 42 (HAE) et pourra être suivie en direct en webdiffusion sur le site de Radio-Canada Sports.

Record canadien au marteau

Autre performance remarquable, celle d’Ethan Katzberg qui a projeté son marteau à 81,15 m à son premier essai. C’est trois mètres de plus que le champion olympique, le Polonais Wojciech Nowicki.

L’athlète de 21 ans originaire de Nanaimo en Colombie-Britannique a ainsi établi une marque nationale, devenant du même élan le premier canadien à franchir la barre des 80 m.

Ouvrir en mode plein écran Ethan Katzberg n'a eu besoin que d'un essai pour passer à la finale. Photo : Getty Images / Patrick Smith

Sa meilleure performance jusque-là, à 78,73 m, avait été réalisée il y a trois semaines dans le cadre des Championnats canadiens à Langley, en Colombie-Britannique.

Le fait de m'être qualifié avec mon premier essai a vraiment aidé à chasser la nervosité. Avec en plus le record canadien, c'est un sentiment agréable , a admis Katzberg qui n'avait pas vraiment d'autres objectifs que de se concentrer sur cette première étape de la compétition.

Je vais maintenant aller me reposer et relaxer. Je vais probablement m'asseoir avec mon entraîneur Dylan Armstrong pour préparer la journée de demain [dimanche].

Deux autres Canadiens étaient de cette épreuve. Adam Keenan, de Victoria en Colombie-Britannique, a pris le dernier des 12 billets disponibles avec un lancer à 74,56 m, tout juste devant Rowan Hamilton (74,14 m), de Chilliwack, qui a malheureusement vu son expérience aux Mondiaux prendre fin.

Au lancer du poids, Mark Bujnowski, seul Canadien inscrit, a projeté son appareil à 18,84 m, un résultat qui lui a conféré la 33e place parmi les 35 participants des qualifications.

Plourde éliminée

Chez les femmes, la Montréalaise de 22 ans Simone Plourde n'est pas parvenue à se qualifier pour les demi-finales du 1500 m.

Dixième de la troisième vague avec un temps de 4 min 7 s 4/100, elle a été confrontée à une opposition très relevée, notamment en raison de la présence de la Kényane Nelly Chepchirchir (4:00;87), de l'Américaine Sinclaire Johnson (4:01;09) et de l'Éthiopienne Birke Haylom (4:01;12).

Ces dernières ont d'ailleurs signé les trois meilleurs temps de la journée. Deux autres Canadiennes – Lucia Stafford (4:05;21) et Kate Current qui a réussi sa meilleure performance à vie (4:07;23) – n'ont pas non plus franchi l'étape des qualifications.

Ouvrir en mode plein écran Simone Plourde prenait part à ses premiers Championnats du monde. Photo : Getty Images / Patrick Smith

Les Championnats d'athlétisme seront diffusés en direct sur Radio-Canada.ca/Sports du 19 au 27 août. Consultez la page horaire de diffusions pour obtenir tous les détails.

Première médaille d’or à l’Espagne, Dunfee 4e

L'Espagnol Alvaro Martin, double champion d'Europe, a remporté le premier titre des mondiaux, sur le 20 km marche.

Le Canadien Evan Dunfee (1 h 18 min 3 s) a raté le podium de peu en ralliant l’arrivée à seulement 16 secondes du médaillé de bronze.

Il s'agit d'un nouveau record national pour l'athlète originaire de Richmond en Colombie-Britannique.

À l'issue d'une course repoussée de deux heures en raison d'un orage qui a frappé la capitale hongroise, Martin a franchi la ligne en 1 h 17 min 32 s.

Il a devancé le Suédois Perseus Karlström (à 7 secondes), double médaillé de bronze aux Mondiaux 2022 (20 et 35 km marche), et le Brésilien Caio Bonfim (à 15 secondes).

Avec des informations de Diane Sauvé